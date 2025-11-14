Liberan a la maestra colombiana que ICE había detenido en Estados Unidos

Un cartel antiinmigración se exhibe durante una protesta en la entrada del centro de detención Alligator Alcatraz en Ochopee. Foto: EFE - CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH

El abogado de Diana Santillana Galeano, la maestra colombiana sacada a la fuerza de una guardería infantil de Chicago, confirmó que fue liberada este jueves en la noche después de que un juez federal de EE. UU. dictaminó que la detención por parte de autoridades migratorias fue ilegal.

El fallo del juez de distrito Jeremy Danie establece que Santillana, que según sus abogados tendría sus papeles migratorios en regla, debía tener una audiencia de fianza ante un juez de Inmigración mientras se tramita su caso de deportación civil.

“El tribunal ha reconocido que Diana y muchas otras personas como ella no deberían estar detenidas indefinidamente. Este es un paso importante en el camino de Diana para regresar a casa, donde pertenece”, dijo en un comunicado su abogado, Charlie Wysong.

El caso de Santillana se conoció a través de un video divulgado en internet, donde se observa cuando agentes federales la sacan a la fuerza del vestíbulo del jardín infantil Rayito de Sol, en el suburbio de North Center, cerca de Chicago.

El episodio ocurrió en la mañana del 5 de noviembre, antes de que comenzaran a llegar los niños a la escuela.

Santillana, de 38 años, gritó en español “tengo papeles”, pero igualmente fue sujetada por la fuerza y llevada a una patrulla del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés).

Funcionarios de la escuela afirmaron que los agentes federales no presentaron una orden judicial para ingresar al edificio y llevarse a una persona que tenía autorización para trabajar y había pasado por una verificación de antecedentes.

El Departamento de Seguridad Nacional declaró que agentes de ICE la detuvieron en un control de tráfico, y la siguieron hasta el jardín infantil donde intentó atrincherarse.

Agregó que Santillana cruzó ilegalmente la frontera sur hace dos años y que el mes pasado pagó a un “coyote” para que cruzara a sus dos hijos adolescentes.

Los abogados informaron que su cliente solicitó asilo y tenía su documentación en regla.

