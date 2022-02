Los libros que los padres en EE. UU. no quieren que sus hijos lean

En los estados conservadores del sur es donde más hay solicitudes para prohibir libros. Foto: Cortesía Daily Texan - Zoe Fu

Hay cargos que decidimos ignorar, pero que, sin darnos cuenta, ejercen un poder tan enorme que nos cuesta imaginar el impacto que pueden causar en la sociedad. Los puestos en las juntas escolares es el mejor ejemplo de ello. En Estados Unidos, los padres y las madres que conforman estas juntas han decidido librar una batalla abierta contra el Departamento de Educación y el sistema educativo para que retiren todos y cada uno de los textos que no consideran “adecuados” de las bibliotecas escolares y de los programas educativos.

Cabe decir que la fiebre por censurar libros en el país, e incluso quemarlos al mejor estilo de la novela Fahrenheit 451, de Ray Bradbury, como ya lo pudimos ver en algunos distritos este año, no es algo nuevo en Estados Unidos. Los historiadores apuntan a que los volúmenes de The New English Canaan, de Thomas Morton, publicados en la era de las Trece Colonias, fueron los primeros textos censurados en suelo estadounidense, lo que hace que la prohibición sea casi inherente a la nación, incluso antes de su fundación. De ahí en adelante la historia nunca ha sido amable con los libros en el país.