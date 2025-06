Líder pro-Palestina Khalil dice que intentos de represión de Trump “han fracasado”

El exestudiante de la Universidad de Columbia Mahmoud Khalil reacciona al llegar al aeropuerto de Newark junto a su esposa Noor Abdalla. Foto: AFP - KENA BETANCUR

“Aunque me maten, seguiré defendiendo a Palestina”, declaró el sábado el activista pro-palestino Mahmoud Khalil, recibido entre vítores por sus familiares en Nueva York tras 104 días en un centro de detención de inmigrantes en Luisiana.

En los últimos meses, Khalil se ha convertido en foco de tensión entre el gobierno de Donald Trump y los movimientos pro-palestinos en los campus universitarios que se oponen, entre otras cosas, al respaldo estadounidense a la campaña militar israelí en la Franja de Gaza.

Khalil fe arrestado el 8 de marzo en una residencia de la Universidad de Columbia en Nueva York, y luego trasladado a un centro de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Luisiana, sin poder asistir al nacimiento de su hijo, antes de ser liberado el viernes por orden judicial.

“El mero hecho de que yo esté aquí es un mensaje de que todos estos intentos de reprimir las voces pro-palestinas han fracasado”, dijo Khalil al salir de la terminal del Aeropuerto de Newark, un suburbio de Nueva York, junto a su esposa Noor Abdalla, empujando un cochecito.

Fue recibido por decenas de eufóricos simpatizantes, entre ellos la joven referente del ala izquierda del Partido Demócrata, Alexandria Ocasio-Cortez.

“Mahmoud Khalil fue encarcelado injustamente durante 104 días por la administración Trump por motivos políticos por defender los derechos de los palestinos”, declaró la representante de Nueva York, acusando al presidente de intentar “intimidar” al movimiento estudiantil estadounidense con este caso emblemático.

“Esto no ha terminado. Debemos seguir defendiéndolo”, añadió.

Aunque ha sido liberado, Mahmoud Khalil aún enfrenta un proceso de deportación, ya que el gobierno estadounidense intenta revocar la tarjeta de residencia de este hombre nacido en Siria de padres palestinos y recién graduado de la prestigiosa Universidad de Columbia en Nueva York.

