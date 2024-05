Lilia Lemoine, la terraplanista que asumió en la Comisión de Ciencia de Argentina

Lilia Lemoine, cuyo nombre fue propuesto para votación por su copartidario Santiago Santurio, ingresó a la política en 2019 con el Partido Libertario y se vinculó al círculo cercano del presidente Javier Milei cuando él era una personalidad mediática, siendo su maquilladora para diferentes espectáculos. Foto: @Lilialemoine

Lilia Lemoine, diputada por la Libertad Avanza, el partido del presidente Javier Milei, asumió el martes como primera secretaria de la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados de Argentina. Su nombramiento trajo consigo críticas a sus posturas afines al terraplanismo y el cuestionamiento de la llegada del hombre a la luna, entre otras, las cuales están consignadas en videos publicados por la legisladora.

Lemoine, cuyo nombre fue propuesto para votación por su copartidario Santiago Santurio, ingresó a la política en 2019 con el Partido Libertario y se vinculó al círculo cercano del presidente Javier Milei cuando él era una personalidad mediática, siendo su maquilladora para diferentes espectáculos.

Como reacción al nombramiento comenzaron a recircular las posturas que expresó Lemoine cerca de 2019, antes de su entrada al mundo de la política. Además de las ya mencionadas posturas, ella afirmó que no existían vuelos comerciales a través del océano Pacífico: “Si la tierra fuera plana, se comprenderían las rutas aéreas mucho mejor”.

La terraplanista Lilia Lemoine designada secretaria de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva en la Cámara de Diputados.

Que país generoso pic.twitter.com/qCcRVfDHWj — Lu Espindola📻 (@conurvaga) May 8, 2024

“¿Por qué los gobiernos del mundo quieren ocultarle a la humanidad que la Tierra es plana y que hay una gran pared de hielo que la circunda? Muy simple. Hay dos razones fundamentales. Una: cuando un animal es encerrado en un campo, se le ponen postes y rejas. Normalmente, cuando llega al límite, si tiene comida, agua, entenderá que no puede cruzar y seguirá su vida. En cambio, el ser humano no. Si a vos te dicen que hay una pared y vos no sabes quién la hizo, qué tan alta es, qué hay del otro lado, vas a pasar toda tu vida buscando la respuesta”, reza el video que está siendo difundido nuevamente.

Según Lemoine, la segunda razón es que la ciencia tendría que aceptar esta teoría, por lo que la Iglesia (sin especificar a cuál se refiere) “reclamaría el poder sobre el conocimiento, ya no se seguirían con muchísimos desarrollos científicos y la sociedad involucionaría”.

Lemoine ha promovido, como legisladora, proyectos como el que busca que los padres puedan renunciar a la paternidad de sus hijos, además de ser partidaria del cierre del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) y de la privatización de los medios de comunicación.

