¿Llega a Colombia desde el extranjero? Estas son las medidas anticovid desde mayo

El Gobierno colombiano anunció este lunes que a partir del 1.° de mayo no será obligatorio el uso del tapabocas en lugares cerrados en los municipios que tengan más del 70 % de su población completamente vacunada contra el covid-19, ni se exigirá el carné de vacunación en actividades masivas y de ocio. (Consulte el listado de los municipios aquí).

En una declaración que dio en la Casa de Nariño, el presidente Iván Duque dijo que la medida no será aplicable en los servicios de salud, los hogares geriátricos, el transporte público y los espacios cerrados de colegios y otras instituciones educativas.

¿Y los viajeros que lleguen a Colombia?

Al referirse a los viajeros internacionales, Duque sostuvo que lo aconsejable es llegar al país con esquemas completos de vacunación. “A quienes no tengan esquemas completos, o no estén vacunados, se les va a exigir una prueba PCR negativa que no sea superior a 72 horas. También podrá presentarse una prueba de antígeno que no supere las 48 horas”, dijo el mandatario.

Las recomendaciones para el ingreso de viajeros a Colombia son:

➡️Esquemas completos de vacunación o una dosis, en el caso de Janssen

➡️A quienes no estén vacunados, se les va a exigir una prueba PCR o de antígeno negativa, no superior a 72 y 48 horas, respectivamente. pic.twitter.com/To4iu4aA8l — Iván Duque 🇨🇴 (@IvanDuque) April 25, 2022

Por su parte, el ministro de Salud, Fernando Ruiz Gómez, sostuvo que “obviamente, toda llegada de países donde hay afectación es un riesgo, pero ya hay un avance de inmunidad en los colombianos que nos protege y nos permite tener actividad económica y social que nos ha permitido una recuperación importante”.

Ruiz agregó que la medida de emergencia sanitaria se mantiene teniendo en cuenta dos puntos: primero, por recomendación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de mantener este estatus y, segundo, “apenas van seis semanas de cifras en descenso, tanto en contagio como mortalidad”, comentó.

Este lunes, el Ministerio de Salud informó que se registraron 208 nuevos casos de covid-19, y dos fallecidos en el país. Con estas cifras, Colombia registra un total de 6.091.551 casos de coronavirus, y 139.780 fallecidos. “Es necesario esperar un tiempo más (para levantar la medida de emergencia sanitaria)”, agregó el ministro.

¿Debo usar tapabocas en los vuelos?

Sí. El uso de tapabocas en el transporte masivo de las diferentes ciudades del país se mantiene. Esto aplica para los vuelos y los cruceros. “En aviones, sistemas masivos de transporte, en todo lo que es transporte”, dijo el ministro de Salud en Caracol Radio. De hecho, según el Ministerio de Salud, se exigirá el tapabocas en todos los transportes, no solo en el público.

Ya en escenarios como cines o centros comerciales, como en el resto de los eventos masivos, el uso del tapabocas se elimina tanto en adultos como niños. “Se elimina en todos los espacios como restaurantes”, agregó Ruiz Gómez.

