Llegan los primeros afganos a México, ¿quiénes son?

México recibió este miércoles a un grupo de 124 personas conformado por reporteros que trabajaban en Afganistán y sus familiares, horas después de acoger a cinco jóvenes afganas de un equipo de robótica premiado internacionalmente, todos evacuados tras la toma del poder por parte de los talibanes.

¿Quiénes son las primeras afganas en llegar a México?

Al país llegó un grupo de cinco mujeres pertenecientes al grupo de robótica de Afganistán, conocido como Afghan dreamers team. Medios locales informaron que una visa por razones humanitarias es el mecanismo bajo el cual podrán permanecer en el país por 180 días, con posibilidad de extensión.

Las afganas participaron en la creación, a partir de partes usadas de carros, de ventiladores para la atención de pacientes con COVID-19, siendo consideradas “un símbolo del esfuerzo de los Derechos Humanos por las mujeres afganas”, comentó Martha Delgado, la subsecretaria para Asuntos Multilaterales y de Derechos Humanos de México, en una rueda de prensa. Este equipo de robótica de Afganistán está integrado por unas 20 mujeres, la mayoría adolescentes. Según reportes de prensa, otras integrantes han logrado salir de su país en la última semana.

Fatemah Qaderyan, representante del equipo, comentó que bajo la interpretación del talibán de la ley islámica, las mujeres no pueden participar en actividades científicas, por lo que se vieron obligadas a salir de su país.

“Estamos muy felices de estar aquí, y es un honor que el Gobierno de México nos haya honrado de esta forma, salvando nuestras vidas”, admitió una de ellas. En paralelo, Marcelo Ebrard, canciller de México, hizo un trino en el que afirma que las cinco mujeres representan ese “sueño de construir un mundo con igualdad de género”. Agregó que “nosotros podemos estar muy distantes de lo que ocurre en Afganistán, pero la causa humana, la protección de los valores y las causas que nos identifican a las y a los mexicanos hoy, han hecho que nos comprometamos para que ellas estén aquí”.

¿Cómo fue el viaje?

Las cinco mujeres llegaron durante la tarde de este martes a la Ciudad de México después de viajar por cinco o seis países, informó El País de España.

“Las integrantes del equipo buscaron salir el 20 de agosto, varias de ellas lograron evacuar a Qatar, sin embargo las integrantes originales del equipo no pudieron salir inmediatamente por lo que se ubicaron en diversas casas de seguridad”, explicó Martha Delgado, subsecretaria de Asuntos Multilaterales de la Secretaría de Relaciones Exteriores, de acuerdo con el diario español.

¿Ese país acogerá a más Afganos?

Además de las mujeres afganas, un grupo de periodistas, con sus familiares, también llegó a México. “Se trata de quienes pusieron en riesgo sus vidas por informar, por comunicar, que están comprometidos con la libertad de expresión, con la libertad y la independencia de la comunicación”, dijo el canciller Ebrard durante un acto de bienvenida en el aeropuerto de Ciudad de México.

Por su parte, el New York Times informó que algunos de los afganos que llegaron desde Kabul, son periodistas de su diario que llegaron a México con sus familias. “El Times no difundió su arreglo con México. Luego de que lo consiguió, ese país extendió la invitación a The Wall Street Journal y The Washington Post. El editor en jefe del Journal, Matt Murray, dijo que el diario planeaba enviar a su equipo, que está ahora en Catar y Ucrania, hacia México”, se lee la publicación del diario estadounidense.

Desde el 18 de agosto se sabe que México, a través de su embajada en Irán, comenzó a abrir los canales oficiales para permitir el trámite de “solicitudes de refugio” de los afganos, especialmente para mujeres y niñas. Sin embargo, ante la ola de personas huyendo de Afganistán, Irán optó por cerrar las fronteras hasta nuevo aviso. Según se lee en El País: “solo el fin de semana pasado, más de 200 personas cruzaron la frontera con Irán por la escalada de violencia en la provincia de Nimruz, al suroeste del país, de acuerdo con datos del ACNUR”.

¿Hay más refugiados de otros países en México?

México tiene una larga tradición de otorgar refugio, albergando a personalidades como el revolucionario ruso León Trotski, así como a perseguidos políticos de España y países sudamericanos. Según datos de la Comisión Mexicana de Ayuda al Refugiado (Comar), hasta julio de 2021 el país recibió más de 50.000 solicitudes de migrantes en busca de asilo. Mientras, la Acnur estima que para el cierre de año la cifra superará las 100.000 personas.