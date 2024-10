Lo más destacado del debate en EE. UU. entre J. D. Vance y Tim Walz

El candidato republicano a la vicepresidencia, JD Vance (izq.), y el gobernador de Minnesota y candidato demócrata a la vicepresidencia, Tim Walz (der.), se estrechan la mano antes del inicio del debate vicepresidencial en el CBS Broadcast Center en Nueva York. Foto: EFE - SARAH YENESEL

J. D. Vance y Tim Walz, las fórmulas vicepresidenciales de Donald Trump y Kamala Harris, se enfrentaron este martes en el primer y probablemente único debate de fórmulas en Estados Unidos de cara a las elecciones presidenciales del 5 de noviembre.

Ocurrido el mismo día en que Irán lanzó más de 400 misiles a Israel en medio de la escalada de violencia de Oriente Medio, la pregunta inicial para ambos candidatos fue si apoyarían un ataque de respuesta contra Teherán. “Está claro que la capacidad de Israel para defenderse es absolutamente fundamental para recuperar a sus rehenes, fundamental para poner fin a la crisis humanitaria en Gaza”, dijo Walz, fórmula de Harris, quien también aprovechó para lanzar un primer ataque contra Donald Trump: “¿Entienden lo peligroso que es cuando el mundo es tan peligroso?”.

Su contraparte, Vance, defendió a su jefe diciendo que “realmente brindó estabilidad al mundo y lo hizo estableciendo una disuasión efectiva”. Además, añadió que para que el mundo “tema” a Estados Unidos es necesario “paz a través de la fuerza”. Ambos candidatos apoyaron el “derecho a la defensa” de Israel.

Vance también defendió a Trump frente a postulados como el hecho por el expresidente sobre el cambio climático, al referirse a él como una “broma”.

“Lo que ha dicho el presidente es que si los demócratas, en particular Kamala Harris y su liderazgo, realmente creen que el cambio climático es grave, lo que estarían haciendo es aumentar la producción de energía y la manufactura en los Estados Unidos de América, y eso no es lo que están haciendo claramente. La propia Kamala Harris no cree en su propia retórica sobre esto”, dijo Vance.

Mientras transcurría el debate, Trump acusó a las presentadoras de CBS por “mentir” sobre el fact checking hecho a los candidatos. “¿Cuándo va a verificar los hechos de Tampón (así llama a Walz) Tim sobre todas sus declaraciones falsas? Otra repetición de las noticias falsas que son injustas con el candidato republicano y tratan de hacer que el patético demócrata llegue a la meta. Pero no importa, el público lo ve como lo que es: ¡NOTICIAS FALSAS!”, escribió Trump en uno de los muchos mensajes hechos en Truth Social, su red social.

Sobre migración, Walz defendió férreamente la experiencia de Harris frente al crimen transnacional: “Kamala Harris fue la Fiscal General del estado fronterizo más grande de California. Ella es la única persona en esta carrera que procesó a las pandillas transnacionales por tráfico de personas e intervenciones de drogas. Pero mire, todos queremos resolver eso, la mayoría de nosotros queremos resolver esto, y ese es el Congreso de los Estados Unidos, esos son los agentes de patrulla fronteriza, esa es la Cámara de Comercio, esa es la mayoría de los estadounidenses aquí. Es por eso que tuvimos el proyecto de ley más justo y más duro sobre inmigración que esta nación ha visto”.

Por su parte, Vance respondió criticando su actuar como vicepresidenta: “Ahora que se postula para la presidencia, o unos meses antes, dice que de alguna manera se volvió religiosa y se preocupó mucho por una pieza legislativa. Lo único que hizo cuando se convirtió en vicepresidenta, cuando fue designada para las fronteras, fue deshacer la 90, por ejemplo. Abrió la frontera, está generando problemas masivos: padres que no pueden pagar la atención médica, escuelas que están abrumadas. Esto tiene que parar”.

Respecto al aborto, tema en el que Donald Trump ha tenido un cambio de rumbo, Vance hizo énfasis en lo diverso y dividido que es Estados Unidos, diciendo que cada estado piensa diferente. “Que los votantes tomen estas decisiones y que cada estado haga su política sobre el aborto, y creo que eso es lo que tiene más sentido”.

Sobre el episodio en el que Vance dijo que Trump podría ser el “Hittler de Estados Unidos”, la fórmula del vicepresidente admitió que fue un error: “(Trump tuvo) una economía que funcionó para los estadounidenses normales, una frontera sur segura, muchas cosas, francamente, que no pensé que pudiera cumplir y, sin embargo, cuando cometes un error al hablar, cuando te equivocas en algo y cambias de opinión, debes ser honesto con el pueblo estadounidense al respecto”.

Frente a la problemática de tiroteos en las escuelas de Estados Unidos, ambos candidatos estuvieron de acuerdo en que las cosas deben hacerse de mejor forma. Para Vance habría que reforzar las puertas, ventanas y en general infraestructura de las instituciones en vez de responsabilizar a los padres.

Del otro lado, Walz reconoció que su propio hijo, de 17 años, presenció un tiroteo y que en Minnesota, el estado del cual es gobernador, ha promovido iniciativas de bandera roja y mejorado las verificaciones de antecedentes, pero también dijo que existen personas que se oponen a la verificación e investigación profunda de datos. “Hay una alta tasa de posesión de armas en el país. Hay cosas razonables que podemos hacer para marcar una diferencia. No se está infringiendo la Segunda Enmienda, y la idea de tener algunas de estas armas por ahí simplemente no tiene ningún sentido”, dijo.

