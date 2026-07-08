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Lo que EE. UU. entiende (y lo que no) sobre el socialismo: ¿por qué la palabra ya no asusta?

Trump resucitó el fantasma de la “amenaza comunista” para las “midterms”. A los jóvenes ya no les asusta esa palabra, aunque no la terminan de entender.

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Camilo Gómez Forero
Camilo Gómez Forero
08 de julio de 2026 - 11:25 a. m.
Zohran Mamdani, alcalde de Nueva York y figura central de la “ola socialista”.
Zohran Mamdani, alcalde de Nueva York y figura central de la “ola socialista”.
Foto: EFE - Olga Fedorova

El fantasma del comunismo ronda de nuevo por Estados Unidos. O eso es lo que el presidente Donald Trump ha dicho con insistencia desde el pasado viernes. Durante su discurso en el Monte Rushmore por el aniversario 250 de la independencia del país, el mandatario advirtió que las próximas elecciones de noviembre serán una batalla contra lo que ha calificado como el “resurgimiento de la amenaza comunista” en Estados Unidos.

“El comunismo es exactamente lo opuesto a la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Es muerte, tiranía y la...

Camilo Gómez Forero

Por Camilo Gómez Forero

@camilogomez8cgomez@elespectador.com
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