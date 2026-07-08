Lo que EE. UU. entiende (y lo que no) sobre el socialismo: ¿por qué la palabra ya no asusta?

Zohran Mamdani, alcalde de Nueva York y figura central de la “ola socialista”. Foto: EFE - Olga Fedorova

El fantasma del comunismo ronda de nuevo por Estados Unidos. O eso es lo que el presidente Donald Trump ha dicho con insistencia desde el pasado viernes. Durante su discurso en el Monte Rushmore por el aniversario 250 de la independencia del país, el mandatario advirtió que las próximas elecciones de noviembre serán una batalla contra lo que ha calificado como el “resurgimiento de la amenaza comunista” en Estados Unidos.

“El comunismo es exactamente lo opuesto a la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Es muerte, tiranía y la...