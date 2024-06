Lo que el desenlace para Julian Assange puede implicar para el periodismo

Personas reunidas durante una manifestación de apoyo a Julian Assange, en la plaza Castello, en Milán, Italia, 16 de junio de 2024. Foto: EFE - Mourad Balti Touati

El caso contra Julian Assange parece haber llegado a un desenlace. Es un final con luces y sombras para ambas partes: por un lado, el australiano fundador de Wikileaks podría recuperar su libertad a cambio de declararse culpable de haber violado la ley antiespionaje de Estados Unidos. Para la Justicia de ese país, por otro lado, la filtración de cientos de miles de documentos confidenciales a partir de 2010 no quedaría impune; sin embargo, Assange no solo no sería extraditado, sino que no pagaría ni un día más en prisión.