No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
No, gracias
Publicidad

Home

Mundo
América
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Lo que hay que saber sobre el juicio a Jair Bolsonaro

El expresidente de Brasil está acusado de planear un golpe de Estado tras perder las elecciones de 2022. Él dice que solo buscó vías legales para mantenerse en el poder. Esto es lo que hay que saber sobre el juicio.

Ana Ionova | The New York Times
02 de septiembre de 2025 - 06:00 p. m.
El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, participa en la sesión de interrogatorio ante el Tribunal Supremo en Brasilia (Brasil).
El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, participa en la sesión de interrogatorio ante el Tribunal Supremo en Brasilia (Brasil).
Foto: EFE - Andre Borges

El juicio a Jair Bolsonaro, el expresidente brasileño acusado de intentar aferrarse al poder tras perder las últimas elecciones del país, comenzó este martes.

Los fiscales sostienen que Bolsonaro, de 70 años, dirigió un amplio complot para anular las elecciones de 2022, con la intención de sembrar dudas infundadas sobre los resultados, otorgar poderes especiales a los militares, desmantelar los tribunales e incluso envenenar a su rival, Luiz Inácio Lula da Silva, quien lo venció por un estrecho margen en las urnas.

Para muchos en Brasil, un...

Por Ana Ionova | The New York Times

Conoce más

Temas recomendados:

Noticias el mundo

El mundo hoy

últimas noticias en el mundo

noticias hoy

últimas noticias

PremiumEE

América

Jair Bolsonaro

Brasil

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.
Aceptar