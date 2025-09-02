Lo que hay que saber sobre el juicio a Jair Bolsonaro

El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, participa en la sesión de interrogatorio ante el Tribunal Supremo en Brasilia (Brasil). Foto: EFE - Andre Borges

El juicio a Jair Bolsonaro, el expresidente brasileño acusado de intentar aferrarse al poder tras perder las últimas elecciones del país, comenzó este martes.

Los fiscales sostienen que Bolsonaro, de 70 años, dirigió un amplio complot para anular las elecciones de 2022, con la intención de sembrar dudas infundadas sobre los resultados, otorgar poderes especiales a los militares, desmantelar los tribunales e incluso envenenar a su rival, Luiz Inácio Lula da Silva, quien lo venció por un estrecho margen en las urnas.

Para muchos en Brasil, un...