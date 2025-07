Lo que implica para las visas y el comercio la salida del embajador de EE. UU.

John McNamara, encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos en Colombia, fue llamado a consultas por el secretario de Estado, Marco Rubio. Foto: Cámara de Comercio Colombo Americana (AmCham).

El reciente impasse entre el gobierno de Donald Trump y el de Gustavo Petro por cuenta del llamado a consultas del embajador encargado estadounidense en Colombia, John T. McNamara, ha despertado varias dudas con respecto a las visas, el comercio y, en general, al futuro de las relaciones bilaterales, que suman más de 200 años de historia. Algunas voces dentro de la administración colombiana han tratado de hacer un llamado a la mesura y a la importancia de mantener abierta la vía diplomática con Washington.

¿Qué puede pasar con las visas y los vínculos comerciales?

A través de un video, el vicecanciller de Asuntos Multilaterales, Mauricio Jaramillo Jassir, pidió calma y aseguró que las relaciones entre los dos países “van mucho más allá de los gobiernos”, y que, en consecuencia, se va a mantener un diálogo constante, teniendo en cuenta que Estados Unidos es uno de los principales socios de Colombia. De hecho, según cifras de Analdex, las exportaciones del año pasado significaron US$14.335 millones.

Ante las versiones que han circulado acerca del retiro de las visas a los funcionarios colombianos, él aseguró en la W Radio que no ha habido notificación al respecto y reiteró que la Cancillería no ha recibido comunicaciones formales sobre ello. Además, en declaraciones a la FM, comentó que, de momento, no se han tomado medidas que afecten el comercio o las inversiones.

¿Por qué Estados Unidos llamó a consultas a su embajador encargado en Colombia?

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, pidió el regreso a Washington de John T. McNamara, encargado de negocios en la Embajada de Estados Unidos en Colombia. La decisión se justificó bajo el argumento de “declaraciones infundadas y reprochables provenientes de los más altos niveles del Gobierno de Colombia”. Es la primera vez que se toma una decisión así.

La comunicación proveniente desde la Casa Blanca estableció que Washington está adoptando otras medidas para dejar clara su “profunda preocupación por el estado actual de la relación bilateral”. El texto también especificó que, a pesar de las diferencias con el gobierno de Gustavo Petro, “Colombia sigue siendo un socio estratégico esencial”.

En respuesta, Petro llamó a consultas al embajador colombiano en Washington, Daniel García-Peña, además de que un grupo conformado por 33 excancilleres, exministros y antiguos viceministros de diferentes gobiernos publicó una carta enviada al secretario de Estado, Marco Rubio, pidiendo que las relaciones bilaterales prevalezcan y recriminando los pronunciamientos del ocupante de la Casa de Nariño.

¿Qué significa que un país llame a consultas a uno de sus embajadores?

Que una administración pida el retorno inmediato de uno de sus representantes diplomáticos implica que existe un desagrado de un Estado frente a otro, como lo establece la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas. Puede ser entendido como un acto de protesta, que en algunos casos antecede a la ruptura de relaciones.

El regreso inmediato de un embajador a su país de origen busca informarle sobre un asunto concreto y recibir instrucciones sobre pautas o líneas de actuación a seguir. En ese sentido, simboliza un aumento de tensiones en medio de una crisis diplomática.

