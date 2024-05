Lo que podría pasar si Colombia rompe relaciones con Israel, como anunció Petro

El Gobierno colombiano ha tenido una radical postura contra Israel, pero no ha condenado los atentados terroristas de Hamás. Foto: EFE - Carlos Ortega

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció que mañana, jueves 2 de mayo, se romperán las relaciones diplomáticas con el Estado de Israel. “Por tener un gobierno, por tener un presidente, genocida. Creo que hoy la humanidad, toda en las calles, por millones, está de acuerdo con nosotros y nosotros con ella”, expresó el mandatario durante una intervención en la Plaza de Bolívar como parte de las movilizaciones del 1 de mayo.

Colombia sería el segundo país en América Latina, después de Bolivia, en romper relaciones con Israel.

No es la primera vez que Petro habla de trastocar las relaciones entre los dos países, la última fue hace un mes cuando hizo un llamado a la comunidad internacional a romper relaciones con Israel si no se llegaba a establecer el alto el fuego inmediato que exigió el Consejo de Seguridad de la ONU para la guerra de Gaza.

El Gobierno colombiano ha tenido una radical postura contra Israel, pero no ha condenado los atentados terroristas de Hamás.

Tras el anuncio, el ministro de Exteriores israelí, Israel Katz, calificó en la red social X al presidente de Colombia, Gustavo Petro, de “antisemita lleno de odio”.

“El presidente de Colombia prometió premiar a los asesinos y violadores de Hamás, y hoy cumplió su promesa. La Historia recordará que Gustavo Petro decidió ponerse del lado de los monstruos más despreciables conocidos por la humanidad que quemaron bebés, asesinaron niños, violaron mujeres y secuestraron a civiles inocentes”, dijo Katz también en un mensaje en español.

Pero el ministro también recordó que las relaciones entre ambos países siempre han sido “cálidas” y que un “presidente antisemita y lleno de odio no podrá cambiar eso”.

¿Qué sucedería si Colombia rompe relaciones con Israel?

Según Camilo González, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Javeriana, esto es un acto más simbólico que práctico. “No es una relación que hayamos de alguna forma afianzado en lo comercial (...) pero sí en términos de la modernización de la infraestructura militar que tiene Colombia”, explicó.

“Lo que sí afecta mucho es esa cooperación entre los militares sobre todo en una guerra irregular” como la que hay acá en Colombia, añadió. “Y, es que, efectivamente, Israel es de los países que provee inteligencia y todos esos sistemas sofisticados para desmantelar estructuras criminales”.

Israel es uno de los principales aliados en materia de seguridad para Colombia. De acuerdo con cifras del Dane, en enero Colombia importó US$351.000 en armas y municiones desde Israel. Para 2023 fueron US$90,3 millones.

Según el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, el TLC con Israel facilita la cooperación en áreas como la tecnología, innovación y desarrollo agropecuario e industrial. Además, “pensando en los emprendedores, resulta muy oportuno hacer una alianza con uno de los países que han transformado su nación a partir del emprendimiento y la Innovación como lo es Israel, convirtiéndose en referente mundial en condiciones para el crecimiento de las denominadas startups. Israel es reconocido en el mundo por sus políticas y prácticas innovadoras que lo posicionan entre los rankings globales de innovación (puesto 10) y competitividad (puestos 20)”, agrega la entidad.

También cabe preguntarse cuál va a ser el destino de los ciudadanos israelíes en el país. “Hay que saber si ese rompimiento solamente va a ser a nivel de los embajadores o va a ser de toda la estructura de la misión diplomática y consular”, cuestionó González.

Por último, el analista comentó que seguramente esto puede tener implicaciones en la relación con Estados Unidos. “Seguro puede haber un enfriamiento de la relación por esta declaración de Petro y también una llamada de atención de Washington a Colombia por su decisión”, dijo.

“La ayuda a Colombia puede verse afectada con menos recursos, particularmente en áreas como seguridad y apoyo a la política de paz”.

Este martes, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, dijo que el Ejército israelí entrará en Rafah para eliminar a los cuatro batallones de Hamás que presuntamente quedan en el sur de la Franja de Gaza, “con o sin acuerdo” de tregua.

Desde Israel, algunos ministros ultraderechistas de la coalición de Gobierno han sugerido que podrían retirar su apoyo al Ejecutivo de colación de Netanyahu si el mandatario no da luz verde a la operación en Rafah, para la que el Ejército israelí diseño un supuesto plan de ofensiva a finales de febrero.

La comunidad internacional respondió de inmediato. Por su parte, Estados Unidos se opuso a “cualquier operativo” israelí en Rafah que no aborde las “preocupaciones humanitarias” en la región.

“Cualquier tipo de operativo que no aborde estas preocupaciones, no tiene cabida para nosotros”, dijo el portavoz adjunto del Departamento de Estado, Vedant Patel, en una rueda de prensa, pero no entró en detalles sobre qué medidas específicas esperan que Israel tome para proteger a la población civil.

