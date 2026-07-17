Publicidad

Home

Mundo
América
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Lo que puede hacer México por sus migrantes muertos en EE. UU

Tras la muerte de un mexicano a manos de un agente del ICE, este país busca las vías legales y diplomáticas para exigir justicia.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Laura Henao Arévalo
Laura Henao Arévalo
17 de julio de 2026 - 02:00 a. m.
Personas participan en una protesta en Nueva York para exigir justicia por las muertes de Lorenzo Salgado Araujo y Joan Sebastian Guerrero y pedir la abolición de ICE.
Personas participan en una protesta en Nueva York para exigir justicia por las muertes de Lorenzo Salgado Araujo y Joan Sebastian Guerrero y pedir la abolición de ICE.
Foto: EFE - SARAH YENESEL

Un disparo de un agente de Servicio de Aduanas y Control de Inmigración de Estados Unidos (ICE) en Houston le costó la vida a Lorenzo Salgado Araujo, migrante mexicano, durante un operativo migratorio realizado esta semana. Según la versión oficial, Lorenzo intentó escapar en su auto, un gesto que el agente interpretó como una agresión directa y que lo llevó a disparar alegando defensa propia.

Sin embargo, testigos y videos del hecho contradicen parcialmente esa versión y han generado un llamado creciente a que se abra una investigación...

Laura Henao Arévalo

Por Laura Henao Arévalo

Periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Actualmente integra la sección internacional, donde cubre y analiza conflictos globales con un enfoque en género y derechos humanos.@lauraaahenaolhenao@elespectador.com
Conoce más

Temas recomendados:

Noticias el mundo

El mundo hoy

últimas noticias en el mundo

noticias hoy

últimas noticias

PremiumEE

América

México

Estados Unidos

Donald Trump

Claudia Sheinbaum

ICE

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.