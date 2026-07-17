Lo que puede hacer México por sus migrantes muertos en EE. UU

Personas participan en una protesta en Nueva York para exigir justicia por las muertes de Lorenzo Salgado Araujo y Joan Sebastian Guerrero y pedir la abolición de ICE. Foto: EFE - SARAH YENESEL

Un disparo de un agente de Servicio de Aduanas y Control de Inmigración de Estados Unidos (ICE) en Houston le costó la vida a Lorenzo Salgado Araujo, migrante mexicano, durante un operativo migratorio realizado esta semana. Según la versión oficial, Lorenzo intentó escapar en su auto, un gesto que el agente interpretó como una agresión directa y que lo llevó a disparar alegando defensa propia.

Sin embargo, testigos y videos del hecho contradicen parcialmente esa versión y han generado un llamado creciente a que se abra una investigación...