Lo que se sabe de la carta de Edmundo González a la Fiscalía venezolana

Imagen de archivo del fiscal Tarek William Saab. Foto: AFP - FEDERICO PARRA

El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, dijo este miércoles que recibió “una comunicación” del abogado del líder opositor Edmundo González Urrutia, José Vicente Haro, luego de que el jurista denunciara que no pudo introducir un documento que explicaba la inasistencia del antichavista a las tres citaciones emitidas como parte de una investigación en su contra.

A través de Instagram, Saab, quien sostuvo una reunión con el abogado, no dio detalles sobre la comunicación ni aclaró si se trataba del documento que Haro no logró introducir horas antes ante la Fiscalía, en el que se hace un llamado a "no criminalizar" ni "judicializar" hechos políticos que, en cambio, "deben debatirse y discutirse en el terreno de la política y no" en el de "la persecución política".

Pese a que oficialmente no hubo referencia al contenido de la carta, medios de comunicación han dado a conocer un documento, con sello de recibido por el Ministerio Público, que sería el documento en cuestión. Allí, González explica que no ha comparecido por una falta de fundamento en las citaciones y por “motivos que atañen al interés público”.

Detalla que no tuvo responsabilidad en la recopilación y publicación de las actas de votación del 28 de julio (día de los comicios), que, en todo caso, los testigos electorales tienen derecho a acceder a dicho documentos de escrutinio.

Añadió que públicamente ha sido prejuzgado por “altos voceros gubernamentales” y que su presencia ante la Fiscalía podría “intensificar aún más la tensión social”.

ÚLTIMA HORA | La carta que entregó Edmundo González, a través de su abogado, a Tarek William Saab en el Ministerio Público (Documento). https://t.co/Q53NtzByjZ pic.twitter.com/n2crzcieZh — AlbertoRodNews (@AlbertoRodNews) September 5, 2024

El fiscal general, por su parte, aseguró que Haro y González Urrutia “reconocieron las competencias constitucionales y legales” del Ministerio Público (MP, Fiscalía) “como titular de la acción penal para emprender y desarrollar las investigaciones a que haya lugar”, algo que no ha sido confirmado por la defensa del opositor.

El abogado de González Urrutia, que salió casi tres horas después de haber ingresado a la Fiscalía, no ha declarado y se desconocen más detalles sobre el encuentro con Saab.

Por su parte, el fiscal, que se refirió al líder del antichavismo como el "requerido por la Justicia" y el "solicitado por la ley", informó que este jueves dará a conocer "toda la verdad", sin especificar más al respecto.

Más temprano, Haro denunció la violación del derecho a "la presunción de inocencia" del líder antichavista, a quien "se le han precalificado delitos" con base en una investigación que "se anunció hace poco", y de "las garantías constitucionales del debido proceso", al no indicar "el carácter con el cual" fue citado.

Asimismo, se señala la disposición de González Urrutia a participar, junto con representantes de la coalición y del chavismo, en una "verificación autónoma", con "expertos independientes", de los resultados de los comicios, que según el Consejo Nacional Electoral (CNE), dan la victoria al mandatario Nicolás Maduro.

El MP señala al líder opositor, sobre quien pesa una orden de captura, de “usurpación de funciones”, “forjamiento de documento público”, “instigación a la desobediencia de leyes”, “conspiración”, “sabotaje a daños de sistemas y asociación (para delinquir)”.

📧 📬 🌍 Semana a semana tendremos un resumen de las noticias que nos harán sentir que No es el fin del mundo. Si desea inscribirse y recibir todos los lunes nuestro newsletter, puede hacerlo en el siguiente enlace.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

Si le interesa algún tema internacional, quiere enviarnos una opinión sobre nuestro contenido o recibir más información, escríbanos al correo mmedina@elespectador.com o aosorio@elespectador.com