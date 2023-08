Lo que se sabe de la colombiana que murió tras caer de un edificio en Chile

La joven vallecaucana de 22 años había viajado a Chile con su hijo de dos años. Foto: Facebook: Opinión Digital

Una mujer colombiana de 22 años falleció en Santiago, capital de Chile, tras caer desde un piso 14 de un edificio. Los hechos ocurrieron en la noche del sábado 12 de agosto. Se trata de Lindsay Stephanye Utima Astaiza, joven oriunda de Palmira, Valle del Cauca, que llevaba menos de un año en la ciudad chilena.

De acuerdo a La FM, el informe oficial del deceso de la colombiana no indica la razón por la cual cayó desde lo alto del edificio. De acuerdo a RCN Radio, las autoridades chilenas investigan si la muerte se dio a causa de un accidente o si la mujer fue empujada

Más sobre América Trump enfrenta cargos penales por cuarta vez: ¿de qué lo acusan? El expresidente Donald Trump y otras 18 personas fueron acusados formalmente por un jurado de Atlanta, Georgia, en el caso de interferencia electoral por las elecciones del 2020. En ese estado, Joe Biden le ganó a Trump por menos de 12.000 votos. Conocer más Trump enfrenta cargos penales por cuarta vez: ¿de qué lo acusan? Sigue el patrón represivo en Nicaragua: aumentó el número de presos políticos El informe hace énfasis en la crisis política del 2018, cuando el mandatario nicaragüense Daniel Ortega, quien lleva en el poder desde el 2007, reprimió violentamente las protestas de estudiantes universitarios y opositores políticos en su contra. Leer más Sigue el patrón represivo en Nicaragua: aumentó el número de presos políticos

La madre de la joven, María Edith Astaiza, habló con RCN Radio y dio a conocer detalles de la vida de su hija en el país extranjero. Lindsay Stephanye viajó a Chile con su hijo de dos años el 29 de octubre de 2022, según indicó su madre, “ella se fue con el fin de buscar un mejor vivir para ella y para su hijo, con alguien que la esperaba allá, su pareja”.

#ExclusivoRCN 🚨 Habló la madre de Lindsay Stephanye Utima Astaiza, la joven de 22 años, oriunda del municipio de #Palmira que murió tras caer de un catorceavo piso de un edificio en Santiago de #Chile.

Escuchalo completo ⬇️

📎 https://t.co/0ZolXVhfjP pic.twitter.com/i6ToXEenuh — RCN Radio Cali (@RCN980cali) August 15, 2023

Le puede interesar: La princesa Leonor de España entrará a la academia militar: ¿cómo será su vida?

¿Qué se sabe de la colombiana?

La madre de la joven habló con ella el mismo día que falleció. “Hablamos por videollamada. Ella me llamó, estaba contenta, sonrió, habló con los hermanos, con una tía mía. Ella le dijo a mi tía que estaba bien, y que estaba en proceso para que le permitieran ingresar el niño al jardín para que ella pudiera trabajar. Ella decía que quería trabajar para ayudarme a mí y a sus hermanitos”, dijo la mujer.

Asimismo, María Edith dijo que ella le había dicho a su hija que viajaría a Chile a finales del año. “No vi que ella estuviera aburrida, ella estaba bien. Yo le dije que en diciembre viajaba para ayudarle con el niño. Estábamos en ese proceso. Eso es lo extraño, si yo le dije que iba, no sé por qué no me esperó”, expresó.

La mujer agregó que las autoridades chilenas están investigando la muerte de su hija, pero que no se han comunicado con ella. La información que ha obtenido es por un familiar de Lindsay que se encuentra en ese país y por el hombre que era la pareja de su hija. “Sí sé que están investigando a la pareja sentimental. El chico me dijo que lo estaban investigando a él, porque ya estaba demandando por agresión, ellos, tenían una vida complicada, en los pocos meses que estuvieron allá peleaban, la última vez la agredió bastante”

Leer más: Español que asesinó a cirujano colombiano en Tailandia enfrentaría pena de muerte

Por último, la madre de la joven dijo que necesitan ayuda para poder traer el cuerpo de su hija a Colombia. “Estamos recogiendo fondos para poder viajar; me dicen que repatriar el cuerpo de mi hija cuesta 14 millones. Lo más importante es que yo pueda viajar para recuperar a mi nieto, de dos años. Le pido al gobierno y a las personas que me puedan ayudar a traer el cuerpo de mi niña y poderle brindar cristiana sepultura en su tierra”, declaró.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.