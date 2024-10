Lo que se sabe de la supuesta red de trata de personas que involucra a Evo Morales

La justicia, según la propia fiscalía, dejó sin efecto la orden de captura. Foto: EFE - Esteban Biba

El expresidente de Bolivia, Evo Morales, está siendo investigado por la supuesta violación de una menor de edad. Pero, al parecer, ese sería solo uno de los casos que involucran al mandatario en una red de trata de personas cuando aún ejercía la Presidencia.

La investigación fue confirmada por el ministro de Justicia, César Siles, quien detalló Morales es señalado de violar a una menor de 15 años con quien tuvo una hija.

“Hemos observado con indignación delitos graves que pretenden quedar en impunidad: me refiero concretamente a una niña, a una niña violada a sus 15, a sus 16 años”, señaló el funcionario en una conferencia de prensa.

Según Siles, “producto de esa violación (la madre) engendró otra niña y el padre reconocido en un certificado de nacimiento, (es) el señor Evo Morales Ayma”.

El miércoles 2 de octubre por la noche la fiscal departamental de Tarija, Sandra Gutiérrez, denunció que fue despedida horas antes de ejecutar una orden de captura contra Morales, y dijo que fue una orden directa del fiscal general Juan Lanchipa, que le dijo que “ese caso no se toca”.

“Se me pidió que deje el caso de la manera más grosera, y como no lo hice, he recibido mi destitución”, declaró Gutiérrez a la prensa.

El fiscal general, quien termina su gestión este mes, fue cuestionado por varios ministros de Arce quienes le exigieron explicaciones por despedir a Gutiérrez y por no ejecutar la orden de captura de Morales. Lanchipa aseguró que la salida de la exfiscal fue a causa de su “negligencia” en esa investigación.

Tras las declaraciones de la ahora exfiscal departamental Gutiérrez, la denuncia de trata de personas se filtró a los medios y fue confirmada por varios funcionarios del Gobierno.

El mismo presidente Arce solicitó que el caso se declare “en reserva” para que no se politice y para proteger a la supuesta víctima de Morales.

El caso, que ya ha causado destituciones y denuncias de persecución política, se desarrolla en medio de la creciente disputa interna por el liderazgo del Movimiento al Socialismo (MAS) entre el actual mandatario, Luis Arce, y el expresidente, quien desea postularse a las elecciones de 2025 pese a las restricciones constitucionales.

Hoy el expresidente Morales (2006-2019) acusó al actual presidente boliviano, Luis Arce, de renunciar a resolver sus diferencias de “forma democrática” y de empezar una “persecución judicial” en su contra.

“Hace mucho informamos que el Gobierno de Luis Arce decidió convertirse en un gobierno fascista y antipopular. Renunciaron a resolver cualquier diferencia de forma democrática, para pasar a la persecución judicial”, escribió Morales en una publicación en la red social X.

La denuncia de trata de personas fue presentada el 26 de septiembre, tres días después que Morales y miles de sus seguidores llegaran a la ciudad de La Paz tras marchar 187 kilómetros por siete días por el altiplano.

El expresidente de Bolivia Evo Morales calificó de “mentira” la denuncia de estupro por la que es investigado penalmente y aseguró que la justicia dio por cerrado el caso, al no “encontrar nada” en su contra.

“No puedo entender qué clase de ministro de Justicia tenemos, sabiendo que este caso está cerrado, porque no hubo nada, es una mentira”, dijo Morales en conferencia de prensa en Cochabamba (centro).

“Bajo resguardo”

Ante el revuelo que causó la declaración de la fiscal Gutiérrez, los seguidores de Morales dijeron que su líder está resguardado en algún lugar de la región cocalera de Chapare, en el centro de Bolivia, ante el riesgo de ser capturado.

“Hermanos y hermanas del Trópico (Chapare) se han movilizado clandestinamente, se han constituido en los vigilantes, en los guardaespaldas, en los protectores de la vida de Evo Morales”, afirmó su exministro y abogado Carlos Romero en una declaración a los medios.

Según el portavoz, el gobierno ha activado al menos cinco procesos contra Morales.

El líder indígena, sin dar pistas sobre su paradero, escribió: “Seguiré luchando junto a nuestro pueblo, junto a mis hermanas y hermanos que nunca me abandonaron”.

