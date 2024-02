Lo que se sabe del colombiano hallado muerto en Canadá tras semanas desaparecido

Óscar Reyes tenía 28 años y estaba desaparecido desde el pasado 9 de diciembre. Foto: Tomada de Facebook

Óscar David Reyes Lavacude, el colombiano de 28 años que llevaba semanas desaparecido en Canadá, fue hallado sin vida. Así lo confirmó su padre, Jaime Gustavo Reyes a través de Facebook.

“Después de días de incertidumbre, queremos compartir que nuestro hijo descansa hoy en la brazos de Papá Dios”, escribió el miércoles el papá del joven.

De Óscar David, padre de una niña, se perdió el rastro el pasado 9 de diciembre, horas después de que el joven llegara a Vancouver, adonde, según Blu Radio, había viajado a estudiar inglés.

📝 Sugerimos: Mujer dio a luz en el parqueadero de McDonald’s: este es el curioso apodo del bebé

“Llegó sano y salvo alrededor de las 4 p. m. y se reunió con un amigo. Aproximadamente a las 7 p.m., se dirigió a su hotel previamente acordado, The Met Hotel, en el centro de New Westminster. Se registró y luego, según el hotel, salió a las 5:00 a. m. del 9 de diciembre. Su último mensaje enviado a su familia fue el 8 de diciembre a las 7:06 a. m.”, recapituló la fundación Pleae Bring Me Home, que ayudó a la familia durante la búsqueda.

La organización explicó que desplegó “un equipo de búsqueda en la zona. La policía registró la misma zona durante tres días sin éxito. Unos días más tarde, un transeúnte se topó con un cadáver”.

Según Blu Radio, el hallazgo ocurrió el 3 de enero, luego de que, además, se descartara la hipótesis de un robo, pues la maleta del joven fue hallada intacta.

📌Le puede interesar: Cardenal español, obispo de David, en Panamá, está desaparecido

Un miembro de Please Bring Me Home “trabajó como enlace entre la familia, que no habla inglés, el consulado, la oficina forense y la RCMP, para acelerar las pruebas de ADN”, añadió la fundación.

Finalmente, esta semana “se determinó que el hombre desaparecido había sido encontrado. Desde entonces, el miembro de nuestro equipo ha estado en contacto constante con todas las partes, incluida la funeraria, para garantizar que Oscar regrese a casa”.

La autopsia se encontraría en curso, por lo que aún no se ha informado sobre la causa del fallecimiento.

La fundación llamó la atención sobre los esfuerzos de la familia, que “ahora necesita ayuda para traer a su ser querido de regreso a Colombia. Por favor considere donar al siguiente Gofundme”.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

📧 📬 🌍 Si le interesan los temas internacionales, quiere opinar sobre nuestro contenido o recibir más información, escríbanos al correo mmedina@elespectador.com o aosorio@elespectador.com