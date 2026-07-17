Lo que se sabe del terremoto de 7,3 frente a México que sacudió Guatemala y El Salvador

Integrantes de la Guardia Nacional de México remueven escombros provocados por el sismo de 7.4 registrado este viernes, en Tapachula (México). Foto: EFE - Juan Manuel Blanco

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El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) informó que el sismo alcanzó una magnitud de 7,3 y tuvo su epicentro en el océano Pacífico, frente a la costa del estado mexicano de Chiapas, a una profundidad de 15,2 kilómetros. La agencia estadounidense precisó que el epicentro se localizó a unos 58 kilómetros de Puerto Chiapas y cerca de la zona fronteriza con Guatemala.

El movimiento telúrico fue precedido por un temblor de menor intensidad y ha estado seguido por 80 réplicas, hasta las 12 del mediodia, hora local, indicó el Servicio Sismológico Nacional de México.

Protocolos de emergencia y alerta por tsunami

Tras el sismo, las autoridades mexicanas activaron los protocolos de emergencia en Chiapas y Tabasco. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, señaló que los reportes iniciales no daban cuenta de daños materiales importantes ni de personas afectadas.

Inicialmente, el Sistema de Alerta de Tsunamis de Estados Unidos advirtió sobre la posibilidad de olas en un radio de hasta 300 kilómetros alrededor del epicentro. Posteriormente, los centros de monitoreo estimaron que las variaciones del nivel del mar podrían situarse entre 0,3 y 1 metro sobre la marea habitual en algunos puntos de las costas de México y Guatemala.

El secretario de Marina de México, Raymundo Morales, afirmó que no se esperaba un impacto marítimo severo, aunque recomendó a la población mantenerse alejada de las playas de manera preventiva.

“Solo se espera que algunas playas experimenten un aumento del nivel del agua de hasta medio metro debido al efecto tsunami provocado por el terremoto”, declaró el funcionario durante una conferencia de prensa.

En la localidad mexicana de Suchiate, situada en la frontera con Guatemala, las autoridades municipales iniciaron labores de monitoreo en áreas costeras y ribereñas mientras se mantenía vigente la alerta preventiva.

México, Guatemala y El Salvador: el sismo se sintió en tres países

En Tapachula, una de las principales ciudades del sur de México, residentes reportaron que el movimiento comenzó de manera moderada antes de intensificarse.

“Estábamos en el segundo piso cuando empezó a temblar; pensamos que pasaría, pero luego se intensificó, así que todos bajamos y evacuamos de forma ordenada al patio delantero”, relató Alejandra Mendoza, trabajadora administrativa de un hospital público, en declaraciones recogidas por la agencia de noticias AP.

En la Ciudad de México, cientos de kilómetros al norte del epicentro, habitantes reportaron que edificios se balancearon y crujieron. Sin embargo, la alerta sísmica no fue activada debido a que, según el Gobierno mexicano, la energía liberada durante los primeros segundos del evento no superó los niveles establecidos para su activación.

En Guatemala y El Salvador el temblor provocó escenas de evacuación en oficinas, edificios públicos y viviendas, especialmente en la capital. El presidente Bernardo Arévalo informó que no se registraron fallecidos, mientras que la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (CONRED) indicó que continuaba evaluando posibles afectaciones. Personas evacuan un edificio tras un potente terremoto de magnitud 7,4 frente a la costa del estado sureño mexicano de Chiapas, que provocó una alerta de tsunami y sacudió edificios en los países vecinos de Guatemala y El Salvador, en San Salvador, El Salvador, el 17 de julio de 2026.

“Me asusté mucho. El temblor no cesaba”, declaró a la agencia de noticias Reuters Alexander Valdez, un contador de 29 años residente en Ciudad de Guatemala, quien aseguró haber descendido ocho pisos por las escaleras para ponerse a salvo.

El Ministerio de Educación guatemalteco suspendió las clases presenciales en los departamentos de San Marcos, Quetzaltenango, Suchitepéquez y Retalhuleu, ubicados en el occidente del país y más próximos al área de influencia del sismo.

Por su parte, en El Salvador, las autoridades también reportaron que el terremoto fue ampliamente percibido, aunque sin consecuencias graves.

Una región con alta actividad sísmica

La costa del Pacífico mexicano y centroamericano se encuentra en una de las zonas de mayor actividad sísmica del continente debido a la interacción de varias placas tectónicas.

México ha sido escenario de algunos de los terremotos más devastadores de la región en las últimas décadas. En 2017, un sismo de magnitud 7,1 dejó cientos de muertos, principalmente en Ciudad de México. Más recientemente, otro fuerte movimiento telúrico registrado a comienzos de este año en el sur y centro del país causó dos fallecimientos.

Las autoridades de México, Guatemala y El Salvador mantuvieron durante varias horas los sistemas de vigilancia sísmica y marítima activos para monitorear posibles réplicas y descartar riesgos adicionales para la población.

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