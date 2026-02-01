Lo último sobre Cuba: Trump anuncia diálogos y Sheinbaum envía ayuda a la isla

Vehículos bajo la lluvia este domingo, en La Habana (Cuba). Foto: EFE - Ernesto Mastrascusa

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el domingo que ha iniciado conversaciones con las autoridades de La Habana y estima que culminarán en un acuerdo, en momentos en que presiona a la isla tras la detención del exgobernante de Venezuela Nicolás Maduro.

“Estamos hablando con el pueblo de Cuba, con los más altos responsables de Cuba”, declaró el presidente a la prensa en su residencia en Florida. “Ya veremos qué pasa”, añadió, pero “creo que vamos a llegar a un acuerdo con Cuba”.

Desde la captura de Maduro el 3 de enero durante un ataque militar de Washington en Venezuela, Trump ha puesto el foco de sus amenazas en las autoridades comunistas de la isla.

Salvavidas de Sheinbaum

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció este domingo que su Gobierno planea enviar ayuda humanitaria a Cuba “esta semana”, con alimentos y otros productos básicos, mientras busca “por todas las vías diplomáticas” el cómo retomar el envío de petróleo a la isla, en medio de las restricciones que impulsó Estados Unidos.

Durante una gira por el estado de Sonora, en el noroeste del país, la mandataria explicó que la asistencia será coordinada por la Secretaría de Marina e incluirá “alimentación y otros productos” para atender necesidades inmediatas.

Sheinbaum sostuvo que el objetivo es mantener el apoyo humanitario y, al mismo tiempo, encauzar el tema del combustible por la vía diplomática.

“Estamos planeando una ayuda humanitaria a Cuba, es una ayuda que va a hacer la Secretaría de Marina de alimentación y otros productos, en lo que resolvemos de manera diplomática todo lo que tenga que ver con el envío de petróleo por razones humanitarias”, reveló.

“No hablamos nunca con el presidente Trump del tema del petróleo con Cuba”, dijo, y señaló que el tema sí fue tratado por la Secretaría de Relaciones Exteriores en una conversación del canciller Juan Ramón de la Fuente, con el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio.

“Estamos buscando todas las vías diplomáticas porque, como lo hemos dicho, es un tema de ayuda humanitaria fundamental para la isla, pero mientras vamos a enviar otros productos que son indispensables para el pueblo cubano”, insistió.

El anuncio ocurre después de que la noche del sábado Trump afirmara públicamente que pidió a Sheinbaum frenar el envío de petróleo a Cuba y que la presidenta accedió.

Sobre el mismo tema, el canciller Juan Ramón de la Fuente aseguró este sábado, ante diputados oficialistas, que México no frenará la ayuda humanitaria “donde sea requerida” y defendió que los principios constitucionales y el marco del derecho internacional sustentan la postura del país, de acuerdo con la nota previa compartida.

En ese contexto, De la Fuente sostuvo que mantener abierto el diálogo es clave para una diplomacia efectiva.

México se ha convertido en el principal suministrador de petróleo a Cuba, tras el declive de los envíos de Venezuela, donde las exportaciones petroleras del país hacia la isla suman más de 1.106 millones de dólares en los primeros 13 meses del Gobierno de Sheinbaum.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí a El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com