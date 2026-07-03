Los 250 años de EE. UU.: entre la “falta de patriotismo” y el nacionalismo cristiano

Uno de cada cinco estadounidenses afirma que no celebrará el Día de la Independencia este año. Foto: EFE - SHAWN THEW

Este sábado, Estados Unidos tendrá una fiesta por sus 250 años de independencia en medio de dos extremos: uno que no quiere festejar nada -el patriotismo ha alcanzado mínimos históricos, según encuestas de Gallup- y otro que parece haber perdido el norte de esta celebración con el auge del nacionalismo cristiano.

Aunque la Declaración de la Independencia, que dio origen a esta festividad, menciona a Dios o un “creador” cuatro veces, los Padres Fundadores de Estados Unidos rechazarían la lectura que hoy muchos hacen en el país: que Estados...