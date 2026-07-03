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Los 250 años de EE. UU.: entre la “falta de patriotismo” y el nacionalismo cristiano

Estados Unidos celebra 250 años con el patriotismo en mínimos históricos y un gobierno que intenta convencer a sus ciudadanos de que la nación nació cristiana. Los Padres Fundadores no estarían de acuerdo.

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Camilo Gómez Forero
Camilo Gómez Forero
03 de julio de 2026 - 11:13 a. m.
Uno de cada cinco estadounidenses afirma que no celebrará el Día de la Independencia este año.
Uno de cada cinco estadounidenses afirma que no celebrará el Día de la Independencia este año.
Foto: EFE - SHAWN THEW

Este sábado, Estados Unidos tendrá una fiesta por sus 250 años de independencia en medio de dos extremos: uno que no quiere festejar nada -el patriotismo ha alcanzado mínimos históricos, según encuestas de Gallup- y otro que parece haber perdido el norte de esta celebración con el auge del nacionalismo cristiano.

Aunque la Declaración de la Independencia, que dio origen a esta festividad, menciona a Dios o un “creador” cuatro veces, los Padres Fundadores de Estados Unidos rechazarían la lectura que hoy muchos hacen en el país: que Estados...

Camilo Gómez Forero

Por Camilo Gómez Forero

@camilogomez8cgomez@elespectador.com
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