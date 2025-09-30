“Los amamos”: Trump corteja a los militares en medio de tensiones y recortes

Trump busca cohesión militar en medio de recortes y militarización interna. Foto: AFP - Agencia AFP

Será una reunión sin precedentes: este martes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asistirá a un gran encuentro con cerca de 800 altos generales y almirantes junto con el secretario de Defensa (ahora de Guerra), Pete Hegseth. La convocatoria tomó por sorpresa a muchos, incluidos los comandantes destacados en Egipto, Japón y Puerto Rico, quienes tuvieron que abandonar sus puestos de forma repentina.

Entre algunos analistas persisten las expectativas sobre lo que realmente se discutirá: si habrá decisiones frente a conflictos...