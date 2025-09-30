Logo El Espectador
“Los amamos”: Trump corteja a los militares en medio de tensiones y recortes

El presidente Donald Trump asistirá a una reunión militar sin precedentes para cortejar de nuevo a los altos mandos, luego de recortar apoyos a veteranos y mandar a soldados a patrullar como figurantes turísticos.

Laura Henao Arévalo
Laura Henao Arévalo
30 de septiembre de 2025 - 12:06 p. m.
Trump busca cohesión militar en medio de recortes y militarización interna.
Foto: AFP - Agencia AFP

Será una reunión sin precedentes: este martes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asistirá a un gran encuentro con cerca de 800 altos generales y almirantes junto con el secretario de Defensa (ahora de Guerra), Pete Hegseth. La convocatoria tomó por sorpresa a muchos, incluidos los comandantes destacados en Egipto, Japón y Puerto Rico, quienes tuvieron que abandonar sus puestos de forma repentina.

Entre algunos analistas persisten las expectativas sobre lo que realmente se discutirá: si habrá decisiones frente a conflictos...

Laura Henao Arévalo

Por Laura Henao Arévalo

Periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Actualmente integra la sección internacional, donde cubre y analiza conflictos globales con un enfoque en género y derechos humanos.@lauraaahenaolhenao@elespectador.com
angela gómez Suárez(622)Hace 1 hora
Si se sigue el rastro a EL Emperador de América ,Trump I,y autoproclamado Rey.del Planeta,desde que recuperó el poder en Usa,son muy similares a las que inicio Hitler,cuando se apoderó del poder en Alemania.Es igualmente desconcertante que todo el pueblo alemán en el año 1934 aclamada a Hitler a excepción de los judíos y Trump es tácita o abiertamente los estadunidenses aplauden al emergente sátrapa.Terricolas bienvenidos a la guerra.
