“Los aranceles debilitan a la clase media”: su impacto entre Ecuador y Colombia

En Ecuador no hay clase media sólida, sino trabajadores endeudados. El nuevo arancel es otro golpe a su malabarismo financiero.

Camilo Gómez Forero
02 de febrero de 2026 - 11:57 a. m.
Vehículos transitando por el Puente Internacional de Rumichaca, el principal paso fronterizo entre Colombia y Ecuador.
Foto: EFE - Xavier Montalvo

Históricamente, el comercio con Colombia ha sido la válvula de escape para el bolsillo ecuatoriano debido a la diferencia cambiaria y la dolarización. Para muchos ecuatorianos, esto ha permitido mantener un estilo de vida de “clase media” consumiendo productos colombianos que son más económicos que los nacionales y, para algunos, de mejor calidad en areas como el maquillaje.

“Trendy, Atenea y Bloomshell (todas marcas de origen colombiano) son tres marcas que se han vuelto favoritas en Ecuador por su pigmentación, duración y diseños hermosos”,...

Camilo Gómez Forero

Por Camilo Gómez Forero

@camilogomez8cgomez@elespectador.com
