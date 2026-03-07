Los argentinos se endeudan para comer: vivir se ha reducido al estrés de sobrevivir

Personas sostienen carteles durante una manifestación este viernes, en Buenos Aires (Argentina). Foto: EFE - JUAN IGNACIO RONCORONI

Llegar a final de mes es una odisea. El dinero no alcanza, los sueldos no se incrementan al mismo ritmo que lo hacen los precios y el clamor de unos y otros es que el gobierno argentino escuche a quienes les cuesta el día a día y son cada vez más pobres. Leandro Agustín Marascio trabaja en recursos humanos, ese es su principal empleo, pero le ha tocado recurrir a otros ocasionales, como de cliente misterioso o en marketing, en los cuales responde encuestas o testea productos, para reunir el dinero que necesita para vivir. Lo primero que hace...