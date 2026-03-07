Publicidad

Home

Mundo
América
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Los argentinos se endeudan para comer: vivir se ha reducido al estrés de sobrevivir

Los sueldos no alcanzan para lo básico y las personas están cada vez más vulnerables. Este es el drama de llegar a finales de mes en Argentina.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
María José Noriega Ramírez
María José Noriega Ramírez
07 de marzo de 2026 - 12:00 a. m.
Personas sostienen carteles durante una manifestación este viernes, en Buenos Aires (Argentina).
Personas sostienen carteles durante una manifestación este viernes, en Buenos Aires (Argentina).
Foto: EFE - JUAN IGNACIO RONCORONI

Llegar a final de mes es una odisea. El dinero no alcanza, los sueldos no se incrementan al mismo ritmo que lo hacen los precios y el clamor de unos y otros es que el gobierno argentino escuche a quienes les cuesta el día a día y son cada vez más pobres. Leandro Agustín Marascio trabaja en recursos humanos, ese es su principal empleo, pero le ha tocado recurrir a otros ocasionales, como de cliente misterioso o en marketing, en los cuales responde encuestas o testea productos, para reunir el dinero que necesita para vivir. Lo primero que hace...

María José Noriega Ramírez

Por María José Noriega Ramírez

@majonorimnoriega@elespectador.com
Conoce más

Temas recomendados:

Noticias el mundo

El mundo hoy

últimas noticias en el mundo

noticias hoy

últimas noticias

Argentina

Milei

Reforma Milei

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.