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‘Los Castro tienen que irse’: muchos cubanos de Miami temen que Trump se quede corto

El secretario de Estado, Marco Rubio, lidera una negociación histórica que divide a Miami: sacar a Díaz-Canel, pero perdonar a la familia de Fidel.

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Patricia Mazzei | The New York Times
18 de marzo de 2026 - 06:02 p. m.
El exilio cubano en Miami anhela un golpe de Trump en Cuba similar al de Venezuela.
El exilio cubano en Miami anhela un golpe de Trump en Cuba similar al de Venezuela.
Foto: EFE - Alberto Boal

En Florida, algunos partidarios del presidente que han dedicado su vida a la causa de una Cuba libre temen que las conversaciones entre Washington y La Habana no conduzcan a una transformación política total.

El músico Willy Chirino estaba cantando una canción de protesta en una gala organizada por abogados cubanoestadounidenses en Miami el mes pasado, cuando el invitado especial del evento se le unió en el escenario. Mike Hammer, jefe de la embajada estadounidense en La Habana, se contoneó mientras Chirino se llevaba el micrófono a los labios...

Por Patricia Mazzei | The New York Times

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Guillermo(n5sqs)Hace 13 minutos
Los Castro & familia al igual que Trump & familia deben apartarse y convocar a elecciones libres en Cuba. Sin injerencias de ningún tipo.
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