Los correos de Epstein: ¿búsqueda de verdad o espectáculo político?

Partidarios de las sobrevivientes del escándalo de tráfico sexual de Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell se reúnen frente al Capitolio de Estados Unidos, en Washington D. C., el 3 de septiembre de 2025. Foto: EFE - JIM LO SCALZO

“Por supuesto que [Trump] sabía de las chicas”, decía uno de los correos del fallecido convicto sexual y millonario Jeffrey Epstein, donde mencionaba al presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Estos correos fueron revelados por el Partido Demócrata en el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes.

La noticia surge en un contexto fuerte: la relación del jefe de Estado de Estados Unidos con un delincuente sexual que gestionó una red de explotación de menores. Trump negó cualquier implicación con el magnate, quien se suicidó en 2019...