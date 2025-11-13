Logo El Espectador
Los correos de Epstein: ¿búsqueda de verdad o espectáculo político?

Correos entre Jeffrey Epstein y sus allegados reavivan el vínculo con Donald Trump, desatan una nueva batalla política en Washington y reabren el debate sobre la justicia pendiente para las víctimas de la red de trata.

Laura Henao Arévalo y Juliana Valentina Vélez
13 de noviembre de 2025 - 10:00 p. m.
Partidarios de las sobrevivientes del escándalo de tráfico sexual de Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell se reúnen frente al Capitolio de Estados Unidos, en Washington D. C., el 3 de septiembre de 2025.
Foto: EFE - JIM LO SCALZO

“Por supuesto que [Trump] sabía de las chicas”, decía uno de los correos del fallecido convicto sexual y millonario Jeffrey Epstein, donde mencionaba al presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Estos correos fueron revelados por el Partido Demócrata en el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes.

La noticia surge en un contexto fuerte: la relación del jefe de Estado de Estados Unidos con un delincuente sexual que gestionó una red de explotación de menores. Trump negó cualquier implicación con el magnate, quien se suicidó en 2019...

Laura Henao Arévalo

Periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Actualmente integra la sección internacional, donde cubre y analiza conflictos globales con un enfoque en género y derechos humanos.

Juliana Valentina Vélez

Estudiante de Relaciones Internacionales y Estudios Políticos.
RICARDO BOTERO(81050)Hace 1 hora
Y Andrés Pastrana calladito metido debajo de la cama añorando que no se publique todo lo que hay. Pero la semana entrante van a votar destapar esa olla que desde hace rato viene soltando olores a cuentagotas.
