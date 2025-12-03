Logo El Espectador
Trump reduce a Colombia a “fábrica de cocaína”, pero los datos de EE. UU. dicen otra cosa

Pese a la retórica del presidente estadounidense, los reportes oficiales de Washington muestran una realidad más compleja: Colombia sigue siendo su aliado clave en la lucha antidrogas y ha alcanzado cifras sin precedentes en incautaciones, aunque debe mejorar.

Hugo Santiago Caro
03 de diciembre de 2025 - 09:50 p. m.
Foto: María Camila Morales López

Nuevamente, Colombia está puesta en el ojo público de la opinión conservadora que escucha al presidente Donald Trump hablar del país como una “fábrica de cocaína” a la cual podría atacar en cualquier momento para combatir el narcotráfico con ataques terrestres. Se trata de una retórica que convirtió a Colombia —el país de la región que históricamente más ha cooperado con Estados Unidos en la lucha antinarcóticos— en el tercer país que ha amenazado en 2025 con intervenciones militares. Contradice, además, los mismos informes del Estado...

Periodista de la sección Mundo de El Espectador. Actualmente cubre temas internacionales, con especial atención a derechos humanos, migración y política exterior.@HugoCaroJhcaro@elespectador.com
