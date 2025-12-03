Trump reduce a Colombia a “fábrica de cocaína”, pero los datos de EE. UU. dicen otra cosa

Laboratorios de coca en Tibú, Catatumbo. Foto: María Camila Morales López

Nuevamente, Colombia está puesta en el ojo público de la opinión conservadora que escucha al presidente Donald Trump hablar del país como una “fábrica de cocaína” a la cual podría atacar en cualquier momento para combatir el narcotráfico con ataques terrestres. Se trata de una retórica que convirtió a Colombia —el país de la región que históricamente más ha cooperado con Estados Unidos en la lucha antinarcóticos— en el tercer país que ha amenazado en 2025 con intervenciones militares. Contradice, además, los mismos informes del Estado...