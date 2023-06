Los detalles que se conocen de la reunión secreta entre EE. UU. y Venezuela en Catar

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, saludó a los miembros de la prensa durante su participación en la Cumbre Suramericana de Brasil. Foto: EFE - André Coelho

El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, mano derecha de Nicolás Maduro, y Juan González, asesor de Joe Biden, sostuvieron una reunión secreta, sin presencia de mediadores ni de terceros actores, hace tres semanas en Catar. Así lo informaron fuentes oficiales, citadas por El País.

📝 Sugerimos: Pleito entre Colombia y Nicaragua: ya hay fecha para la decisión final de la Corte

Según se lee en el diario español, los dos funcionarios se reunieron para establecer un canal directo de comunicación. En medio de ello, conversaron sobre la liberación de presos y de la necesidad de normalizar la vida política en Venezuela, de acuerdo con la información que las fuentes mencionaron.

La reunión se llevó a cabo en momentos de importantes tensiones, pues el mandatario venezolano no ha establecido una fecha para llevar a cabo las elecciones generales y hay dificultades para llevar a cabo las primarias de la oposición, luego de que, tras la solicitud de la Plataforma Unitaria de que el Consejo Nacional Electoral llevara a cabo la asistencia técnica, los miembros chavistas de la directiva del Poder Electoral, que eran mayoría, renunciaran. Además, los diálogos en México están paralizados desde noviembre, y el oficialismo se niega a retomarlos.

Basta con recordar el pronunciamiento que Maduro hizo de cara a la cumbre que se realizó en Bogotá, en abril pasado, impulsada por el presidente Gustavo Petro. A pocas horas de que comenzara la reunión, el presidente venezolano presentó unas condiciones para sentarse de nuevo a dialogar: liberar a Alex Saab, el empresario de origen colombiano preso en Estados Unidos, acusado de ser su testaferro, que Estados Unidos levante las sanciones económicas en su contra y la devolución del oro venezolano, que está “retenido ilegalmente en el extranjero”, según advirtió en ese entonces.

📌Le puede interesar: Los ecos centenarios de otra debacle rusa tras el motín de Wagner

De hecho, recientemente, tres jueces del Tribunal de Apelación de Londres rechazaron un recurso presentado por las autoridades venezolanas contra el último de varios fallos que otorgó el control de los lingotes, valorados en US$1.900 millones, al opositor Juan Guaidó.

Esto no significa que él o su entorno puedan acceder a los fondos, dado que el opositor ya no es reconocido por el Reino Unido como presidente encargado de Venezuela. No obstante, el Gobierno británico tampoco reconoce a Nicolás Maduro, pues considera como fraudulenta la reelección de 2018.

Desde el principio de esta causa, según se lee en AFP, algunos expertos estiman que los lingotes podrían simplemente permanecer en las cámaras acorazadas del Banco de Inglaterra hasta que se celebren en el país suramericano unas elecciones reconocidas por todas las partes.

A la fecha, el chavismo también culpa a Joe Biden de no liberar los fondos venezolanos congelados en el extranjero — que representan una suma entre US$3.000 y US%5.000 millones—, como habían acordado con la oposición en la mesa de diálogo de México a finales del año pasado. Y, aunque Washington le concedió una licencia a la petrolera Chevron para que operara en suelo venezolano, lo que se interpretó como un avance en la relación entre las partes, el tema no ha avanzado mucho en los últimos meses. Es más, Maduro ha retomado sus giras internacionales, como se le vio en la Cumbre Sudamericana de Brasil.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.