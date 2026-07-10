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Los ecos del 11J: Cuba exporta un modelo, el de reprimir

Tras cinco años del 11J, Cuba no ha cambiado: hay más represión, existen peores condiciones y un modelo perfeccionado que países como Nicaragua y Venezuela copian.

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Camilo Gómez Forero
Camilo Gómez Forero
10 de julio de 2026 - 11:59 a. m.
Con cortes de internet, detenciones y el despliegue de los temidos "boinas negras", el régimen cubano intentó acabar con las protestas que comenzaron en San Antonio de los Baños.
Con cortes de internet, detenciones y el despliegue de los temidos "boinas negras", el régimen cubano intentó acabar con las protestas que comenzaron en San Antonio de los Baños.
Foto: AFP - YAMIL LAGE

Hace cinco años San Antonio de los Baños, en Cuba, volvió a amanecer sin luz. Llevaba días así, pero ese 11 de julio fue diferente. Los apagones, la escasez de alimentos y de medicamentos, y el hastío acumulado de años de promesas rotas llevaron a un grupo de vecinos a organizar una protesta en el parque frente a la iglesia del pueblo. Nadie esperaba mucho, pero hacia las 10 de la mañana, cientos de personas estaban en la calle gritando “patria y vida” y “libertad”.

En cuestión de horas, luego de que un joven empezara a transmitirlo todo en...

Camilo Gómez Forero

Por Camilo Gómez Forero

@camilogomez8cgomez@elespectador.com
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