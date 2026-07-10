Los ecos del 11J: Cuba exporta un modelo, el de reprimir

Con cortes de internet, detenciones y el despliegue de los temidos "boinas negras", el régimen cubano intentó acabar con las protestas que comenzaron en San Antonio de los Baños. Foto: AFP - YAMIL LAGE

Hace cinco años San Antonio de los Baños, en Cuba, volvió a amanecer sin luz. Llevaba días así, pero ese 11 de julio fue diferente. Los apagones, la escasez de alimentos y de medicamentos, y el hastío acumulado de años de promesas rotas llevaron a un grupo de vecinos a organizar una protesta en el parque frente a la iglesia del pueblo. Nadie esperaba mucho, pero hacia las 10 de la mañana, cientos de personas estaban en la calle gritando “patria y vida” y “libertad”.

En cuestión de horas, luego de que un joven empezara a transmitirlo todo en...