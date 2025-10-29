Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Mundo
América
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Los ejercicios militares de EE. UU. en Trinidad y Tobago calientan la desconfianza con Venezuela

Las maniobras estadounidenses en el Caribe aumentaron la tensión entre estos dos países vecinos. La ruptura del acuerdo de gas entre ellos fue leído por algunos como un error estratégico de Maduro, en momentos en los cuales los ataques en mar y los sobrevuelos de helicópteros de Washington elevaron la presión sobre su gobierno.

Redacción Mundo
29 de octubre de 2025 - 12:00 p. m.
El destructor estadounidense USS Gravely arribó el domingo a Puerto España, Trinidad y Tobago, con la idea de llevar a cabo ejercicios militares durante varios días, en medio del despliegue naval de Washington en el mar Caribe.
El destructor estadounidense USS Gravely arribó el domingo a Puerto España, Trinidad y Tobago, con la idea de llevar a cabo ejercicios militares durante varios días, en medio del despliegue naval de Washington en el mar Caribe.
Foto: EFE - Karla Ramoo

Venezuela suspendió el acuerdo de gas con Trinidad y Tobago y tomó la decisión de declarar persona no grata a la primera ministra de dicho país, Kamla Persad-Bissessar, en medio de la llegada de un buque de guerra estadounidense a Puerto España y de la ofensiva de Washington en el Caribe y el Pacífico, donde el último reporte dio cuenta de tres ataques que mataron a 14 personas, denominadas “narcoterroristas” por el gobierno de Donald Trump. Las tensiones aumentaron en este lado del hemisferio y Caracas recriminó la postura de las islas, que...

Por Redacción Mundo

Conoce más

Temas recomendados:

Noticias el mundo

El mundo hoy

últimas noticias en el mundo

noticias hoy

últimas noticias

América

Venezuela

Nicolás Maduro

Trinidad y Tobago

Estados Unidos

Donald Trump

PremiumEE

Esequibo

Petróleo

Gas

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.