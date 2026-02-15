Los hilos de Epstein en América Latina 

Esta foto sin fecha, obtenida el 11 de julio de 2019 del Registro de Delincuentes Sexuales del Estado de Nueva York, muestra a Jeffrey Epstein. Foto: AFP - HO

La desclasificación masiva de millones de documentos del Departamento de Justicia (DOJ) ha terminado por desmantelar un mito: que la red de Jeffrey Epstein era un fenómeno exclusivo del hemisferio norte. Los archivos revelan que América Latina no solo fue un destino de “recreo” para la élite global, sino un nodo logístico para la captación de menores de edad por parte del difunto pederasta.

Durante años, Epstein buscó coordinar redes de influencia en la región para continuar con el reclutamiento de víctimas. Esto es lo que se ha descubierto...