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Los ingresos de Trump durante su presidencia no tienen precedente histórico

Nunca antes en la historia de Estados Unidos ha habido alguien como Donald Trump, un presidente que, en su primer año de vuelta en el cargo, ha ganado unos USD 1,4 millones en nuevos ingresos procedentes de sus negocios.

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Eric Lipton | The New York Times
03 de julio de 2026 - 07:05 p. m.
El presidente estadounidense, Donald Trump, mantiene varios conflictos de interés.
El presidente estadounidense, Donald Trump, mantiene varios conflictos de interés.
Foto: EFE - BONNIE CASH / POOL

La decisión del presidente de poner en marcha nuevos proyectos empresariales, en lugar de eliminar posibles conflictos de intereses, va en contra de una tradición muy arraigada.

La esposa del presidente Lyndon B. Johnson era dueña de una emisora de radio que generaba ganancias. George W. Bush formaba parte del consejo de administración de una empresa petrolera mientras su padre estaba en la Casa Blanca. Y Hunter Biden recibía pagos de una empresa ucraniana de gas natural cuando su padre era vicepresidente.

Pero nunca antes en la historia de...

Por Eric Lipton | The New York Times

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usucapion1000 .(15667)Hace 34 minutos
Los estaaudinenses SABÌAN la clase de hampòn despreciable que era trump y que demostrò ejercitar sin limites durante su primer mandato, pero para una naciòn cuyo valor primordial es el dinero, ser hampòn lo hace muy apetecible porque lo sienten como muy adecuado a ese sistema.
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Los estaaudinenses SABÌAN la clase de hampòn despreciable que era trump y que demostrò ejercitar sin limites durante su primer mandato, pero para una naciòn cuyo valor primordial es el dinero, ser hampòn lo hace muy apetecible porque lo sienten como muy adecuado a ese sistema.
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