Los ingresos de Trump durante su presidencia no tienen precedente histórico

El presidente estadounidense, Donald Trump, mantiene varios conflictos de interés. Foto: EFE - BONNIE CASH / POOL

La decisión del presidente de poner en marcha nuevos proyectos empresariales, en lugar de eliminar posibles conflictos de intereses, va en contra de una tradición muy arraigada.

La esposa del presidente Lyndon B. Johnson era dueña de una emisora de radio que generaba ganancias. George W. Bush formaba parte del consejo de administración de una empresa petrolera mientras su padre estaba en la Casa Blanca. Y Hunter Biden recibía pagos de una empresa ucraniana de gas natural cuando su padre era vicepresidente.

Pero nunca antes en la historia de...