Los medios que abandonan Twitter tras recibir la polémica etiqueta de Elon Musk

Varios medios de comunicación, inconformes con el nuevo etiquetado que impuso Elon Musk en Twitter, decidieron retirarse de la red social. Foto: EFE - JOHN G. MABANGLO

La radio pública de Canadá, CBC, sigue los pasos de su par estadounidense NPR y abandona Twitter, tras haber sido catalogada por la red social como “medio financiado por el Gobierno”. Las cadenas públicas de Francia y del Reino Unido también reciben una nueva etiqueta en su cuenta, pero de “medio financiado por el público”.

Antes de la llegada de Elon Musk al frente de Twitter, la etiqueta de “Medio afiliado al gobierno” servía para advertir al público que detrás de empresas periodísticas como la rusa RT (Russia Today) o la china Xinhua (Nueva China) se encontraban aparatos de comunicación cuya línea editorial dependía de estos regímenes. Aunque no se decía explícitamente, se trataba de alertar sobre contenidos producidos al servicio de sistemas sin libertad de prensa ni de información contrastada.

Le puede interesar: ¿No es un robot? Demuéstrelo pagando en Twitter de Elon Musk

Cuando Elon Musk tomó las riendas de Twitter, llegó con la promesa de una mayor transparencia en las reglas de publicación de la plataforma y equilibrar lo que consideraba el sesgo izquierdista de la empresa, que había clausurado varias cuentas de líderes de opinión derechistas, entre ellas las del expresidente Donald Trump.

Al mismo tiempo, Musk empezó a cuestionar la línea editorial de medios progresistas estadounidenses, empezando por The New York Times, al que quitó su verificación en la plataforma. El diario, acusado de parcialidad por el magnate, anunció que no optaría por la oblea de pago, que Musk ha comercializado al público en general para intentar que Twitter sea, finalmente, rentable.

Luego, le llegó el turno a la radio púbica estadounidense, NPR, que amaneció con una etiqueta “Medio financiado por el gobierno”. NPR, conocida por sus tradicionales posiciones políticas progresistas, decidió el 12 de abril que ya no publicaría en la red del pajarito, explicando que “producía un periodismo independiente”.

La cuestionada etiqueta apareció luego en la cuenta de la británica BBC, que tras quejarse ante Musk obtuvo un cambio y ahora reza “Financiada por el público”.

“Esta etiqueta es falsa y engañosa”

El lunes, la radio pública de Canadá, CBC, y su versión en francés, Radio-Canada, anunciaron que abandonaban Twitter, luego de que la red social las etiquetara como medios financiados por el Gobierno, lo que pone en duda su independencia editorial.

En un comunicado, Canadian Broadcasting Corporation/Radio-Canada dijo que Twitter había añadido la nueva etiqueta de “medio financiado por el Gobierno” a sus perfiles, la misma distinción que hace para grandes medios en países de corte autoritario, como China o Rusia. En realidad, Twitter hace una distinción entre medios “afiliados al Estado” y “financiado por el Gobierno”. ”En el caso de CBC/Radio-Canada esta etiqueta es falsa y engañosa”, decía el comunicado canadiense. Si bien la radio es financiada con fondos públicos, dijo que su independencia editorial está protegida por la ley canadiense de medios.

Le puede interesar: Twitter suspendió la cuenta de Antonio García, del ELN

“Twitter puede ser una herramienta poderosa para que nuestros periodistas se comuniquen con los canadienses, pero mina la precisión y el profesionalismo de su trabajo, al permitir que nuestra independencia se describa falsamente de esa manera”. Añadió: ”En consecuencia, detendremos nuestra actividad en las cuentas corporativas y en todas las relacionadas con noticias de CBC y Radio-Canada”. Como la estadounidense NPR, la emisora invitó a los canadienses a seguir su servicio en otras redes sociales.

La decisión de Twitter llega una semana después de que el líder conservador canadiense Pierre Poilievre le escribiera a Musk para pedirle que le pusiera esa etiqueta a la radio pública. ”Ahora la gente sabe que esto es propaganda de Trudeau, y no noticias”, tuiteó después del anuncio. Mientras tanto, la etiqueta de “financiado por el público” también ha llegado a los medios franceses, como RFI, cuya cuenta francesa ostenta desde el lunes la etiqueta.