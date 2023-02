Los misteriosos globos de vigilancia chinos que llegaron hasta Colombia

Esta imagen fija tomada de un video de teléfono celular de Haley Walsh en Myrtle Beach, Carolina del Sur, muestra un presunto globo de vigilancia chino después de que fue derribado el 4 de febrero de 2023. Foto: AFP - JOSE ROMERO

Los avistamientos de misteriosos globos chinos comienzan a alarmar a varios gobiernos del continente. Luego de que el primer “globo de vigilancia”, como los llama Estados Unidos, fuera detectado en enero en ese país, los incidentes se han hecho más frecuentes y cercanos. El pasado viernes, Washington alertó sobre la presencia de un globo espía de origen chino en América Latina, antes de derribar un artefacto de esos que sobrevoló durante varios días sobre los estados de Misuri y Montana.

De acuerdo con un comunicado emitido por la Fuerza Aérea Colombiana (FAC), “el día 3 de febrero de 2023 en horas de la mañana, el Sistema de Defensa Aérea Nacional detectó un objeto sobre los 55.000 pies de altura, que ingresó al espacio aéreo colombiano en el sector norte del país, movilizándose a una velocidad promedio de 25 nudos, identificándose en él características similares a las de un globo”. Agregó en el mismo documento que está realizando “las averiguaciones y coordinaciones pertinentes con diferentes países e instituciones para establecer el origen del objeto”.

La FAC informó que no había tomado acciones contra el artefacto, pero que lo monitoreó “hasta que abandonó el espacio aéreo y nunca supuso una amenaza para la seguridad y la defensa del país”.

Pero en Estados Unidos sí hay gran preocupación por la presencia de los globos de vigilancia y así se lo hicieron saber a las autoridades colombianas; en efecto, el Departamento de Defensa estadounidense informó que el aparato había sobrevolado sobre Costa Rica y Venezuela. “Estamos viendo informes de un globo que transita por América Latina”, dijo Pat Ryder, portavoz del Pentágono, el viernes. “Ahora evaluamos que es otro globo de vigilancia chino”.

Al día siguiente, el sábado, el Departamento de Defensa confirmó que un avión de combate F-22 Raptor derribó el globo que cruzó EE. UU. La decisión que aceleró la destrucción del amenazante globo fue la alerta que llegó desde Canadá, que informaba de la presencia de otro globo similar. “Estamos monitoreando un segundo incidente potencial”, advirtió la Defensa Nacional de Canadá en un comunicado.

No se sabe hacia dónde se dirigió el aparato avistado en América Latina. Muchos usuarios de Twitter subieron imágenes desde San José (Costa Rica) y Maracaibo (Venezuela) con imágenes del supuesto globo; sin embargo, las autoridades estadounidenses no confirmaron la veracidad de los videos y las fotografías hasta “verificarlas”.

Los nervios están de punta porque China está ampliando sus intereses y áreas de influencia en América Latina, algo que Estados Unidos no ve con buenos ojos. Desde la pandemia, Pekín impulsó su industria farmacéutica y su peso en la región. Con la venta, donación y negociación de vacunas e insumos médicos, China encontró un camino para consolidarse en varios países pobres latinoamericanos. Según datos de China, el volumen comercial entre China y América Latina superó los US$400.000 millones después de la epidemia.

En entrevista con BBC, Evan Ellis, profesor de estudios latinoamericanos del Colegio de Guerra del Ejército de EE. UU., dijo que “la pandemia le dio espacio a China para aumentar su influencia y proyectar su poder en la región”.

Las protestas no se hicieron esperar en China, que reconoció la propiedad del globo el 3 de febrero. El Gobierno de ese país reconoció que el globo que sobrevolaba EE. UU. era de su propiedad, pero aclaró que era un aparato meteorológico que había extraviado su rumbo y había terminado allá. Protestó por su destrucción y anunció una respuesta contundente. Venezuela se sumó a la protesta y criticó a Estados Unidos por destruirlo.

De acuerdo con informes de The Washington Post, funcionarios del Pentágono revelaron que tres globos chinos fueron enviados a EE. UU. durante el gobierno de Donald Trump, pero no hubo respuesta militar. “Estos, sin embargo, no atravesaron tanto territorio, quizá Pekín quiso saber hasta dónde podría llegar con Biden”, afirman.

Globos sospechosos desde enero

La polémica en Estados Unidos está creciendo por las revelaciones hechas por varios medios de comunicación que aseguran que el artefacto chino fue visto desde el 28 de enero y no se informó de él hasta el 3 de febrero. La agencia Bloomberg dijo, este fin de semana, que el globo chino ingresó al espacio aéreo estadounidense a finales del mes pasado, pero las autoridades decidieron mantenerlo en secreto, pues el incidente se daba justo días antes del viaje de Antony Blinken, secretario de Estado, a China para reunirse con el presidente, Xi Jinping.

De acuerdo con Bloomberg, “el globo ya había abandonado el espacio aéreo de EE. UU., pero a principios de la semana pasada volvió a entrar por el norte del estado de Idaho hasta llegar a Montana, imposibilitando mantener el hecho en secreto”. En ese momento el presidente, Joe Biden, ya había sido informado y se evaluaban todas las posibilidades para derribarlo. The New York Times informó que las autoridades actuaron cuando el globo se acercaba a la base aérea Malmstrom, que alberga los misiles intercontinentales Minuteman III.

¿Qué son los globos espía?

Pero en plena era de la inteligencia artificial, ¿por qué China usaría globos aerostáticos? De acuerdo con analistas consultados por la prensa estadounidense, porque pueden pasar desapercibidos y la información que recaban es muy confiable y precisa. Estos globos suelen operar a una altura de 24.000 a 27.000 metros, muy por encima de donde vuela el tráfico aéreo comercial. Estos globos pueden ir equipados con cámaras y otros desarrollos tecnológicos y podrían permanecer sobre un objetivo durante más tiempo que otro aparato de espionaje.

“Durante las últimas décadas, los satélites eran las armas de rigor”, explica en “The Guardian” John Blaxland, profesor de seguridad internacional y estudios de inteligencia en la Universidad Nacional de Australia. Agregó que ahora que se están inventando láseres o armas cinéticas para apuntar a los satélites, hay un resurgimiento del interés por los globos. “No ofrecen el mismo nivel de vigilancia persistente que los satélites, pero son más fáciles de recuperar y mucho más baratos de lanzar. Para enviar un satélite al espacio, se necesita un lanzador espacial, que cuesta cientos de millones de dólares”, dijo.

Los globos también pueden escanear más territorio desde una altitud más baja y pasar más tiempo sobre un área determinada, porque se mueven más lentamente que los satélites, según un informe de 2009 del Air Command and Staff College de la Fuerza Aérea de EE. UU. De hecho, informes de seguridad estadounidenses indican que en los últimos años ha revivido la idea de volver a usarlos.

El Pentágono dijo en su breve comunicado el viernes que “se han observado instancias de este tipo de actividad de globos en los últimos años”.

Craig Singleton, experto en China de la Fundación para la Defensa de las Democracias, dijo a la agencia de noticias Reuters que Estados Unidos y la Unión Soviética habían utilizado ampliamente esos globos durante la Guerra Fría y eran un método de recopilación de inteligencia de bajo costo. Ahora están volviendo a la escena.