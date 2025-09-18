No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Los neuroefectos de una invasión: lecciones de Panamá a Venezuela

La invasión a Panamá dejó traumas inmediatos. En Venezuela, la espera de una guerra que no llega erosiona la mente en cámara lenta.

18 de septiembre de 2025 - 01:00 p. m.
Un hombre observa obras sobre la invasión de Estados Unidos a Panamá de 1989.
Un hombre observa obras sobre la invasión de Estados Unidos a Panamá de 1989.
Foto: EFE - Bienvenido Velasco

Los panameños nacidos en los 70 y 80 todavía recuerdan con crudeza la Navidad de 1989. Cuatro días antes de las celebraciones, cuando el Sol ni siquiera había salido, el rugido de los aviones y las bombas estadounidenses despertó a los habitantes de los barrios céntricos de la capital. Washington, con su operación militar “Causa Justa”, estaba invadiendo el país para derrocar al dictador Manuel Noriega, antes respaldado por los expresidentes estadounidenses Carter y Reagan.

La incertidumbre era total. La radio transmitía mensajes fragmentados...

