Los neuroefectos de una invasión: lecciones de Panamá a Venezuela

Un hombre observa obras sobre la invasión de Estados Unidos a Panamá de 1989. Foto: EFE - Bienvenido Velasco

Los panameños nacidos en los 70 y 80 todavía recuerdan con crudeza la Navidad de 1989. Cuatro días antes de las celebraciones, cuando el Sol ni siquiera había salido, el rugido de los aviones y las bombas estadounidenses despertó a los habitantes de los barrios céntricos de la capital. Washington, con su operación militar “Causa Justa”, estaba invadiendo el país para derrocar al dictador Manuel Noriega, antes respaldado por los expresidentes estadounidenses Carter y Reagan.

La incertidumbre era total. La radio transmitía mensajes fragmentados...