Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Mundo
América
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Los otros hilos de los archivos de Epstein en Colombia

En los millones de archivos del DOJ sobre Jeffrey Epstein, aparecen múltiples menciones a Colombia que abren nuevos interrogantes en el caso. Este lunes, el Congreso de EE. UU. empezará a revisar las versiones sin censura de estos archivos. 

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Camilo Gómez Forero
Camilo Gómez Forero
09 de febrero de 2026 - 12:04 p. m.
Estas son algunas de las menciones a Colombia en los archivos de Jeffrey Epstein liberados por el Departamento de Justicia.
Estas son algunas de las menciones a Colombia en los archivos de Jeffrey Epstein liberados por el Departamento de Justicia.
Foto: El Espectador - El Espectador

Más allá de las menciones al expresidente Andrés Pastrana, quien tuvo más intercambios de los que ha reconocido públicamente, los nuevos archivos liberados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) sobre el caso Jeffrey Epstein dejan ver que hay muchos hilos sueltos sobre la relación del difunto pederasta con Colombia, pues aparece mencionada en varios de los archivos.

Otra víctima colombiana 

El caso más destacado es el de una víctima bogotana de la red de Epstein. En julio de 2008, el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), por petición de las...

Camilo Gómez Forero

Por Camilo Gómez Forero

@camilogomez8cgomez@elespectador.com
Conoce más

Temas recomendados:

Noticias el mundo

El mundo hoy

últimas noticias en el mundo

noticias hoy

últimas noticias

América

PremiumEE

Colombia

Jeffrey Epstein

Caso Epstein

Archivos de Epstein

Víctimas Epstein

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.