Los otros hilos de los archivos de Epstein en Colombia

Más allá de las menciones al expresidente Andrés Pastrana, quien tuvo más intercambios de los que ha reconocido públicamente, los nuevos archivos liberados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) sobre el caso Jeffrey Epstein dejan ver que hay muchos hilos sueltos sobre la relación del difunto pederasta con Colombia, pues aparece mencionada en varios de los archivos.

Otra víctima colombiana

El caso más destacado es el de una víctima bogotana de la red de Epstein. En julio de 2008, el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), por petición de las...