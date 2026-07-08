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Los pasaportes con la imagen de Trump debutan, para deleite de algunos y decepción de otros

La Agencia de Pasaportes de Washington empezó el lunes a expedir estos documentos de edición limitada con la imagen del presidente Trump, lo que tomó por sorpresa a algunos solicitantes.

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Gabe Castro-Root | The New York Times
08 de julio de 2026 - 06:06 p. m.
Según el Departamento de Estado, se expedirán unos 40.000 pasaportes con la imagen de Donald Trump.
Según el Departamento de Estado, se expedirán unos 40.000 pasaportes con la imagen de Donald Trump.
Foto: Archivo particular - Archivo particular

Jennifer Pham apenas podía contener su emoción por sus próximas vacaciones a México con su familia y amigos, y por su nuevo pasaporte con la imagen del presidente Donald Trump.

Pham, de Oklahoma City, fue una de las personas en Washington que recibió uno de esos pasaportes conmemorativos el lunes, el primer día en que se pusieron a disposición del público. Estos pasaportes estadounidenses de edición limitada, destinados a conmemorar el 250.º aniversario de la nación, incluyen una ilustración estoica de Trump en la solapa interior.

“Trump es el...

Por Gabe Castro-Root | The New York Times

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