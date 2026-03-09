Los pedidos y las preocupaciones que Bernie Moreno expresa sobre Colombia desde EE. UU.

Bernie Moreno señaló algunos avances recientes en cooperación judicial entre Colombia y Estados Unidos, como el aumento de extradiciones y el reciente envío del narcotraficante Andrés Felipe Marín Silva, alias “Pipe Tuluá”. Foto: EFE - Mauricio Dueñas Castañeda

Una carta desde el Congreso de Estados Unidos, firmada por el senador Bernie Moreno, habla de varios asuntos con relación a Colombia, en especial de la solicitud de avanzar y agilizar la extradición de Alexander Díaz, alias Calarcá, señalado como líder de la organización criminal Estado Mayor de Bloques y Frentes.

Así lo dio a conocer Caracol Radio, que especificó que el legislador estadounidense también mencionó en la misiva el atentado ocurrido en agosto de 2025 en Antioquia, en el que fue destruido un helicóptero Black Hawk y murieron 13 miembros de la Policía Nacional de Colombia. Al respecto, el Departamento de Estado ofrece una recompensa de hasta USD 5 millones por información que conduzca a los responsables.

Moreno señaló algunos avances recientes en cooperación judicial entre ambos países, como el aumento de extradiciones hacia Estados Unidos y el reciente envío del narcotraficante Andrés Felipe Marín Silva, alias Pipe Tuluá. Según dijo, esas acciones refuerzan la coordinación bilateral en la lucha contra el narcotráfico y el crimen transnacional.

Él espera que esos esfuerzos desemboquen en el ingreso de Colombia a la cumbre Escudo de las Américas, que recientemente fue convocada por Donald Trump en Florida sin representación colombiana ni mexicana, dos países golpeados por el problema de las drogas ilícitas desde hace años. Algunos de los asistentes durante el encuentro del fin de semana fueron los presidentes de Argentina, Javier Milei, de El Salvador, Nayib Bukele, y de Ecuador, Daniel Noboa, así como el mandatario electo de Chile, José Antonio Kast. De allí salió una coalición militar anticarteles.

Según reveló Caracol Radio sobre la misiva de Moreno, sobre la cual la Embajada de Colombia en Estados Unidos le ratificó a El Espectador su existencia, el senador expresó la preocupación por la seguridad del proceso electoral en el país. Aunque celebró que se invitaran observadores internacionales de la Organización de los Estados Americanos y de la Unión Europea, advirtió que aún persisten problemas como la violencia contra candidatos, líderes políticos y periodistas, así como la falta de presencia de observadores en zonas rurales vulnerables.

