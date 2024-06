Los polémicos mensajes de Agüero Esgaib, el pastor que bendijo la Copa América

La final de la Copa América se jugará el 14 de julio de 2024. Foto: Getty Images via AFP - Agencia AFP

Esta edición de la Copa América empezó con una enorme sorpresa, y no fue precisamente la defensa de Canadá que logró resistir durante todo un tiempo a la campeona Argentina. En la ceremonia de inauguración del torneo, el anfitrión, Estados Unidos, causó revuelo al incluir a un pastor para ofrecer una oración religiosa para abrir el certamen.

“Dios bendiga a América, el mensaje de Cristo sigue vigente”, dijo el religioso Emilio Agüero Esgaib, encargado de la oración.

El mensaje fue sorprendente por varios puntos. En primer lugar, el Numeral 2 del Capítulo 16 del Código Único Disciplinario de la FIFA expone que: “el empleo de gestos, palabras, objetos o cualquier otro medio para transmitir mensajes improcedentes en un evento deportivo, en particular, mensajes de naturaleza política, ideológica, religiosa u ofensiva” no está permitido.

“(Se impondrán sanciones) incluso si pueden demostrar que no ha habido negligencia por su parte vinculada con la organización del partido”, señala el reglamento.

La exclusión de la religión en los eventos deportivos de este tipo también es mencionada en el reglamento de la Copa América, cuya introducción explica que: “(...) está estrictamente prohibido cualquier tipo de publicidad de patrocinadores, productos, fabricantes, proveedores o terceros en los uniformes usados por los jugadores y oficiales de una AMP, así como la exhibición de todo tipo de mensajes o imágenes políticos, religiosos o personales”.

Es por esto que las críticas contra la oración no se hicieron esperar. Sin embargo, el qué no fue el único inconveniente, sino el quién.

¿Quién es Emilio Agüero Esgaib, el pastor que bendijo la Copa América?

En segundo lugar, tenemos lo referido a quién dio el mensaje religioso. Antes de dedicarse a la religión, el pastor Emilio Agüero Esgaib fue un campeón de kickboxing antes de los 30 años y soldado paraguayo. Cuenta que tras una pelea, un pastor lo invitó a contar su testimonio ante una multitud por portar una capucha que decía “luchador de Cristo”.

Luego de este episodio empezó a involucrarse más con el cristianismo y este camino lo condujo a fundar la iglesia Más que Vencedores, junto con su esposa, Liliam Medina. A esta misma iglesia asistió el actual presidente de la Conmebol, el también paraguayo Alejandro Domínguez. Aquí surge una posible conexión entre Agüero y su participación en la ceremonia de la apertura de la Copa América.

Como pastor, Agüero Esgaib ha estado rodeado de polémicas por sus escandalosas declaraciones sobre las mujeres. Ha dicho, por ejemplo, que “la mujer cristiana debe de buscar su identidad en la Biblia no es el feminismo, veganismo, humanismo, yoga o cualquier otra ideología o filosofía mística”.

En sus cultos, le ha pedido a las mujeres que “no expongan sus problemas matrimoniales en redes” y que no publiquen fotos para seducir a los hombres.

Las mujeres no han sido el único objetivo del pastor: Agüero Esgaib también ha atacado la ideología de género y la diversidad sexual, sobre la que, asegura, es un “atropello” para la sociedad.

“No hay inconvenientes de que la gente viva cómo quiere su vida, siempre y cuando no dañe a los demás. El problema es que esta ideología quiere entrar de manera violenta. Quieren enseñar a los niños que están en colegios cristianos, evangélicos y católicos, muchos estilos de vida que para nosotros no están bien”, dijo el pastor.

Agüero Esgaib asegura que la sociedad está siendo bombardeada por la ideología de género. Contó que su hijo, de 9 años, habría recibido una invitación para una fiesta LGBT por medio del videojuego Fornite. Luego de esto, en 2023, el pastor compartió un mensaje violento contra las personas trans.

“Dos hombres vestidos de mujer quisieron entrar en el baño de damas. Ahí entran mujeres, señoras, adolescentes y niñas, no se puede permitir que dos hombres entren a hacer sus necesidades con ellas. Son grotescos. Jamás permitiré que mi esposa e hija compartan baño con hombres, no me importa que en su imaginación se sientan mujeres. Y no vengan con esas tonterías de ‘homofobia’ o ‘retrógrado’. Falacias”, sentenció.

La organización de la Copa América no se ha pronunciado sobre las quejas referentes al pastor. La controvertida ceremonia de apertura se presenta en un momento en el que la religión se abre camino de nuevo en el poder en Paraguay, de la mano del presidente conservador, Santiago Peña. Pero, sobre todo, en un momento de caos en Estados Unidos, sede del torneo, donde el conservadorismo estrecha lazos con los sectores ultrareligiosos en el marco de la campaña electoral.

Esta misma semana, el estado de Luisiana se convirtió en el primero en el país en ordenar exhibir en las aulas de colegios y universidades que reciben dineros públicos un cartel con los 10 mandamientos de la ley de Dios. La medida fue firmada por el gobernador republicano, Jeff Landry, tras su aprobación en mayo en el Legislativo, dominado por los conservadores. Un cambio que agrega aún más leña al fuego en el debate sobre la separación de la Iglesia y el Estado en Estados Unidos.

