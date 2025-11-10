Logo El Espectador
Los rusos de la comunidad LGBTQ encuentran un refugio en Argentina

Argentina ha surgido como un refugio importante, aunque distante, para los rusos LGBTQ que huyen de la creciente represión antigay del presidente Vladimir Putin.

Por Emma Bubola y Daniel Politi | The New York Times
10 de noviembre de 2025 - 06:00 p. m.
Buenos Aires ha atraído a un número significativo de personas de la comunidad LGBTQ rusas desde el inicio de la guerra con Ucrania en febrero de 2022.
Foto: Sarah Pabst

Las carrozas retumbaban al son de los argentinos que bailaban con bikinis de arcoíris, botas de cuero y alas de ángel bajo los florecientes jacarandás de Buenos Aires, mientras las faldas de lentejuelas de las drag queens centelleaban con la cálida luz de la primavera.

Para los argentinos no era más que la celebración anual de la Marcha del Orgullo de la ciudad. Pero para una pareja gay rusa que se unió a las festividades de este mes, eran escenas de otro planeta.

“Es la mayor libertad que he visto”, dijo uno de ellos, Marat...

Por Emma Bubola y Daniel Politi | The New York Times

