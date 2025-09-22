Los sospechosos de matar a B-King: esta es la Familia Michoacana

Bayron Sánchez, cantante conocido artísticamente como B King. Foto: Instagram @bkingoficial

Los cantantes colombianos Bayron Sánchez Salazar, conocido artísticamente como B-King, y Jorge Luis Herrera fueron localizados sin vida este lunes, tras permanecer varios días desaparecidos en México, en medio de una gira que realizaban en el país, según informaron medios locales.

Medios como El País y El Financiero, citaron a fuentes de la Fiscalía del Estado de México quienes confirmaron el hallazgo de ambos músicos en este estado, cercano a la capital mexicana.

De acuerdo con medios locales, junto a los cuerpos de los músicos se habría encontrado un mensaje amenazante por parte de la banda criminal la Familia Michoacana, aunque todavía no hay información oficial de la Fiscalía.

El jueves, la Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México emitió dos fichas de búsqueda tras la desaparición de ambos cantantes, quienes fueron vistos por última vez el pasado 16 de septiembre en el lujoso barrio de Polanco, en el centro de la capital del país, tras una presentación que tuvieron el fin de semana previo.

Mientras que el domingo, en su cuenta de X, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, solicitó a su homóloga mexicana, Claudia Sheinbaum, ayuda para localizar con vida al cantante Bayron Sánchez y a su coequipero Jorge Herrera.

En su mensaje, Petro señaló que los músicos desaparecieron tras un concierto en el norteño estado de Sonora, pero el gobierno estatal desmintió esa información, mientras que fuentes cercanas a los artistas aseguraron que ellos no se movieron de la capital mexicana.

¿Quiénes son la Familia Michoacana?

La Nueva Familia Michoacana, o la Familia Michoacana, es una organización violenta con sede en Michoacán, en la costa del Pacífico mexicano, que opera en los estados de Guerrero, Morelos y el Estado de México. Su precedente, la Familia Michoacana fue el grupo que expulsó a los Zetas de Michoacán, durante la primera década del siglo XXI.

La organización fue precisamente uno de los objetivos del presidente Felipe Calderón (2006-2012) en su declarada ‘Guerra contra el narcotráfico’ que potenció la violencia en México.

La organización quedó debilitada por la muerte de su líder, Nazario Moreno González “el Chayo” en 2014, y por la escisión interna de Los Caballeros Templarios, que también se han visto mermados por el arresto o muerte de sus líderes.

Fueron declarados como organización terrorista en febrero por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, junto con el Cartel de Sinaloa (CDS), el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el Cartel del Noroeste (CDN), el Cartel del Golfo (CDG) y Carteles Unidos (CU).

Las investigaciones en México

La mañana de este lunes, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) se encontraban ya investigando la desaparición de ambos artistas.

“Se están haciendo las investigaciones ya por la Fiscalía General de la República, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para saber quiénes son estas personas, la denuncia de desaparición”, apuntó.

Afirmó que la denuncia de desaparición fue interpuesta en Ciudad de México, donde de manera inmediata la FGR inició con las investigaciones.

Según medios locales, B-King, de 31 años y expareja de la DJ colombiana Marcela Reyes, estaba desaparecido desde el 16 de septiembre, cuando participaba en una gira de conciertos en México.

La última vez que se tuvo noticia de él fue ese mismo día en la colonia de Polanco, en Ciudad de México, donde supuestamente se encontraba con Herrera, conocido como Regio Clown.

