Los videos desmienten a Trump sobre asesinato de una mujer por parte de ICE en Minneapolis

La muerte de la ciudadana estadounidense Renee Nicole Good el miércoles 7 de enero evoca el asesinato de George Floyd en 2020, ocurrido a solo 1,6 kilómetros de distancia, y ha puesto al país al borde de un nuevo estallido social en un contexto de profunda división política sobre la inmigración y el uso de la fuerza federal.

El gobernador de Minnesota, Tim Walz, declaró el estado de emergencia y puso en alerta a la Guardia Nacional.

¿Cómo se desarrollaron los hechos?

El suceso ocurrió alrededor de las 9:30 a.m. en el sur de Minneapolis, específicamente cerca de la intersección de East 34th Street y Portland Avenue, un barrio residencial y tranquilo que se ha convertido en epicentro de operaciones migratorias por parte de los miembros del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Según informes de la Policía local y testigos, los agentes de ICE, muchos de ellos sin uniformes identificables o con máscaras, estaban concluyendo una redada en un complejo de apartamentos cuando varios vehículos civiles, incluyendo el Honda Pilot gris de Renee Nicole Macklin Good, quedaron bloqueados en la calle debido al caos generado por los federales.

Videos captados por transeúntes y cámaras de seguridad, que se viralizaron rápidamente en redes sociales acumulando millones de visualizaciones, muestran una secuencia escalofriante: un agente con el rostro cubierto se acerca al vehículo detenido en la calzada cubierta de nieve, grita órdenes para que la conductora abra la puerta y tira agresivamente de la manija.

La mujer, visiblemente confundida, inicia un movimiento lento hacia adelante, posiblemente, según las imágenes, en un intento por girar o alejarse del lugar, como afirman familiares y testigos.

Pero un segundo agente, posicionado directamente frente al auto, extrae su pistola y efectúa al menos dos disparos a quemarropa a través del parabrisas, impactando a Renee en la cabeza.

Las imágenes no muestran claramente un intento de atropello; en cambio, sugieren que el vehículo avanzaba a baja velocidad, sin aceleración agresiva.

La camioneta avanza unos pocos metros antes de colisionar suavemente contra dos coches aparcados y detenerse. En los videos se oyen gritos de horror de los testigos: “¡La mataron! ¡Oh Dios, la mataron!”.

Médicos y paramédicos en la escena reportaron que los agentes de ICE inicialmente impidieron la asistencia inmediata, alegando “seguridad operativa”, lo que retrasó la atención médica. Good fue declarada muerta en el lugar por heridas de bala en la cabeza.

El agente involucrado resultó con heridas menores en la pierna, posiblemente por el retroceso o el impacto y fue dado de alta del hospital horas después.

¿Quién era la víctima?

Renee Nicole Macklin Good era una madre de 37 años, nacida en Colorado y residente reciente en Kansas City (Missouri), donde había fundado un pequeño negocio de artesanías y trabajos manuales.

Graduada de la Universidad Old Dominion en Virginia, era una poeta y escritora reconocida en círculos locales; en 2020, ganó un premio por un poema que exploraba temas de identidad y resiliencia.

Era madre de tres hijos, incluyendo un niño de seis años que viajaba con ella en el momento del incidente. La familia acababa de mudarse a Minnesota en busca de nuevas oportunidades y no tenía antecedentes penales ni vínculos con actividades migratorias o protestas previas.

Familiares y amigos la describen como una persona “amable, extrovertida y creativa”, sin inclinaciones activistas extremas.

“Era un ser humano increíble, no una terrorista. Estaba conduciendo y la mataron sin razón”, afirmó su madre, en declaraciones a medios locales como ‘The New York Post’ y el ‘Star Tribune’.

“Nada indica que esta mujer fuera objetivo de ninguna operación”

En una grabación posterior en el lugar de los hechos, una mujer que se identificó como la pareja de Good aparece devastada junto al vehículo acribillado, explicando entre sollozos que acababan de llegar a Minnesota con su hijo y su perro y que Good simplemente intentaba girar el auto para obedecer las órdenes.

El jefe de Policía local, Brian O’Hara, reiteró en una conferencia de prensa: “Nada indica que esta mujer fuera objetivo de ninguna operación. Estaba en su auto, probablemente bloqueada involuntariamente por los agentes federales y no representaba una amenaza inminente”.

Esta muerte es al menos la quinta vinculada a la intensificación de redadas migratorias ordenadas por la Administración Trump desde finales de 2025, incluyendo casos previos de heridas graves a civiles no involucrados.

La narrativa federal: defensa propia y “terrorismo doméstico”

En contraste con los vidos del hecho y las declaraciones de los testigos, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, defendió vehementemente al agente –cuya identidad permanece en reserva por “razones de seguridad”– como un oficial con más de 10 años de experiencia que “siguió exactamente su entrenamiento” para protegerse y proteger a sus colegas. En una rueda de prensa en Washington D. C., Noem afirmó que los agentes acababan de completar un operativo exitoso, arrestando a varios inmigrantes indocumentados, cuando un grupo de “manifestantes hostiles” los rodeó, lanzando bolas de nieve y bloqueando el paso.

Según su versión, Good bloqueó deliberadamente el camino, desobedeció órdenes verbales repetidas y “armó su vehículo” como un arma, intentando atropellar al agente en un “acto de terrorismo doméstico”. Noem añadió que el oficial resultó herido en la pierna y fue dado de alta tras atención hospitalaria y prometió que ICE “no se retirará” pese a las demandas locales.

Por su parte, el presidente Donald Trump, desde su plataforma Truth Social, describió a la conductora como alguien que “se comportó de manera caótica, resistiéndose y atropellando brutalmente” a un agente, culpando a la “izquierda radical” de orquestar el incidente para sabotear las deportaciones.

El vicepresidente J.D. Vance secundó esta narrativa en una entrevista con ‘Fox News’: “Cada demócrata en el Congreso debería responder¿Creen que este oficial estaba equivocado al defender su vida contra una izquierdista desquiciada? Nosotros respaldamos a ICE al 100% y trabajaremos aún más duro”, sostuvo.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) publicó en la red social X un comunicado oficial: “Alborotadores violentos usaron vehículos como armas contra nuestros agentes. No toleraremos el terrorismo doméstico”.

“No fue defensa propia”: autoridades locales rechazan versión del Gobierno federal

Las autoridades de Minneapolis y Minnesota contradicen frontalmente la reconstrucción federal, respaldados por videos y testimonios independientes. El alcalde Jacob Frey, tras revisar las grabaciones múltiples veces, tachó de “basura absoluta” las declaraciones de Noem.

“Demuestran que no fue defensa propia, fue imprudente, innecesario y posiblemente criminal”. Frey criticó duramente el despliegue masivo de más de 2.000 agentes federales en las “ciudades gemelas” (Minneapolis y Saint Paul), acusándolos de “destrozar familias, sembrar caos y, en este caso, literalmente matar gente inocente”. Esta versión, reforzada por un análisis del New York Times, desmienten la versión de ICE de que los agentes estaban siendo embestidos. “Nuestro análisis de las imágenes de transeúntes, filmadas desde diferentes ángulos, parece indicar que el agente no se encontraba en la trayectoria de la camioneta de la víctima cuando disparó tres tiros a quemarropa”, afirman.En términos contundentes, Frey lanzó en una conferencia: “Tengo un mensaje para ICE: váyanse de Minneapolis. No los queremos aquí y no pararemos hasta que se vayan”.

El gobernador demócrata Tim Walz activó una alerta en la Guardia Nacional para prevenir escaladas.

“Llevamos semanas advirtiendo del peligro de estas operaciones sensacionalistas y militarizadas. He visto el vídeo repetidamente: no crean en esta máquina de propaganda federal”, dijo.

Walz garantizó una investigación estatal “completa, justa y rápida”, independiente de la revisión interna de ICE, y llamó a la calma mientras prometía “resistencia patriótica” contra el abuso federal.

El concejal de Minneapolis JP Lyninger y el senador de Virginia Mark Warner se unieron a las críticas, exigiendo responsabilidad para el agente y cuestionando la legalidad de las redadas sin coordinación local.

Organizaciones como la ACLU han calificado el tiroteo de “ejecución extrajudicial” y demandan una investigación del Departamento de Justicia.

“No más asesinatos federales”: protestas e indignación

Horas después del tiroteo, cientos de manifestantes se concentraron en el lugar de los hechos, bloqueando calles, quemando banderas estadounidenses en algunos casos y exigiendo justicia inmediata, el cese de las redadas y la desmilitarización de ICE.

Las protestas evocaron el legado de George Floyd, extendiéndose por la ciudad con consignas como “ICE fuera de Minnesota” y “No más asesinatos federales”.

Este jueves 8 de enero, las manifestaciones escalaron: miles protestaron frente a edificios federales como el Bishop Henry Whipple Federal Building, con reportes de ventanas rotas en vehículos de ICE y enfrentamientos donde agentes usaron gas pimienta y pelotas de pimienta.

Las protestas se han extendido a ciudades como Nueva York, Los Ángeles, Miami y Seattle, con vigilias pacíficas pero airadas.

Debido a la tensión, las escuelas públicas de Minneapolis cancelaron clases por el resto de la semana, citando “preocupaciones de seguridad”.

En redes sociales, los videos acumularon decenas de millones de visualizaciones, acompañados de condenas de organizaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional y Human Rights Watch, que hablaron de “militarización abusiva de la inmigración”.

Grupos como ACLU criticaron la falta de transparencia en ICE, mientras demócratas, incluyendo senadores como Elizabeth Warren, acusaron a Trump de usar la fuerza para fines políticos electorales. Analistas temen que esto marque el inicio de un “invierno de descontento” similar a 2020.

Contexto de la ofensiva migratoria

El incidente ocurre en plena ola de detenciones masiva bajo la llamada “Operación Metro Surge”, la mayor del año según el Gobierno federal.

En el marco de esa política impulsada por el Gobiero de Donald Trump, más de 1.000 migrantes –principalmente ecuatorianos, mexicanos, salvadoreños y centroamericanos– han sido arrestados en Minneapolis en los últimos días, incluyendo 150 solo el pasado lunes 5 de enero.

Agentes sin uniformes identificables operan en zonas residenciales, generando bloqueos viales espontáneos, enfrentamientos y un clima de miedo entre comunidades inmigrantes.

Varios analistas ven en este caso un ejemplo extremo de la fractura entre políticas federales agresivas –promovidas por Trump para cumplir promesas electorales– y resistencias locales en estados demócratas como Minnesota.

Todo en un país profundamente dividido por la inmigración, con ecos de conflictos pasados como las protestas del movimiento Black Lives Matter.

