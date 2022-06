Luego del aborto, la batalla en EE. UU. es por los anticonceptivos

Desde el pasado viernes, las mujeres de 26 estados en EE. UU. perdieron o están a punto de perder el acceso al aborto. Foto: Agencia AFP

Al terremoto político y social que causó la derogación de Roe vs. Wade en Estados Unidos le faltan muchas réplicas. Gabriela Benazar Acosta, oficial de prensa para medios latinos de Planned Parenthood Federation of America y Planned Parenthood, habló sobre el impacto de la decisión de la Corte Suprema que limita el aborto y advierte que ahora la batalla será por el acceso a anticonceptivos. En entrevista con El Espectador, se refirió a las políticas que restringen el acceso a la salud sexual y reproductiva que afectan desproporcionadamente a personas no blancas, y contó cómo está el movimiento proelección de cara a las elecciones de noviembre.

Menciona que el acceso al aborto era un derecho solo en nombre para mucha gente, y no en la práctica. ¿Por qué?

Roe era el piso, lo menos que se podía hacer para garantizar el aborto en este país, pero nunca fue suficiente. Pongamos el ejemplo de Misisipi, de donde surgió el caso que llevó a la decisión que revirtió Roe. Allí impugnaron al único proveedor que quedaba en ese estado, y eso dice ya mucho: que no había clínicas suficientes con Roe. Por culpa de las Leyes de Regulación Específica de los Proveedores de Servicios de Aborto (TRAP), que establecen restricciones para el funcionamiento de una clínica, era casi imposible para las personas en áreas rurales acceder a un aborto, pues no tenían clínicas. Que una clínica debe estar a una milla de un hospital médico, que deben contar con máquinas de resucitación porque supuestamente los abortos causan efectos que sabemos que no causan...Todo hacía que ya no se existieran clínicas funcionado, y por eso que no había ya acceso al aborto de verdad en muchos estados.

Los republicanos han sido astutos para crear barreras para impedir el acceso al aborto, así como el derecho al voto. ¿Cuál ha sido la maniobra más loca que recuerda?

La Ley de Latidos del Corazón de Texas. Esa ha sido la peor. Recordemos que, además de prohibir los abortos después de la semana seis, convierte a los ciudadanos en espías para delatar a las clínicas o personas que creen que ayudaron a una mujer a abortar. Esta ley fue creada específicamente para evadir revisión judicial y fue aplicada de esa manera para que, en caso de una impugnación, no llegara a la Corte Suprema. Sabían que el tribunal no iba a tomar el caso con esta mayoría conservadora.

Ya que menciona las impugnaciones, ¿se podría revertir lo ocurrido con Roe?

No, y esto es porque el precedente ya quedó anulado.

¿Cómo llegamos a esta decisión sobre Roe finalmente?

Las primeras 10 razones de por qué llegamos a este problema las tienen los políticos, todos los legisladores y donantes que se oponen al aborto y cumplen 50 años sin hacer algo al respecto. Y el que no hayan puesto en el centro del liderazgo a las personas que se ven más afectadas por las prohibiciones al aborto, ayudó también a lo que vimos hoy. Pienso que ahora hay dejar que ese tipo de voces, las que se ven más afectadas, estén a la cabeza, porque debemos reimaginar cómo será el aborto en el país.

Se nota que entre los grupos proaborto hay una molestia muy grande con los políticos, particularmente con los demócratas que se supone defienden el discurso de los derechos reproductivos...

Puede buscar la lista de quienes enviaron correos de colecta de fondos tras la decisión, como Nancy Pelosi. Minutos después de que cayera Roe, pidieron donaciones para proteger el derecho. Tiene 30 años en el Congreso, ¿por qué ahora?

También hay mucha inconformidad con representantes republicanas que supuestamente son defensoras del aborto y no hicieron algo para detener esta decisión...

Hoy en día, las republicanas pro-elección más famosas son Susan Collins y Lisa Murkowski, senadoras de Maine y Alaska. Se les dijo hasta el cansancio que los jueces nominados por Donald Trump iban a ir en contra de Roe, y de locas e histéricas no nos rebajaron. Cuando se trató de avanzar en proyectos para proteger el aborto no lo apoyaron diciendo que no estaban satisfechas, y que crearían su propio proyecto que terminó siendo ridículo porque no hacía nada. Ahora, eso sí, están pidiendo cacao en los medios, diciendo que no pueden creer que los jueces de Trump hicieran esto. Se les advirtió y se les repitió.

¿Este debate impactará las elecciones de noviembre?

No creo que los demócratas ahora vayan al republicano, simplemente habrá muchos que no saldrán a votar. Ahora, hay muchos que dicen que los demócratas van a perder la Cámara y el Senado. Yo soy de la escuela que cree que estamos en junio y las elecciones son en noviembre, así que hay mucha tela por cortar.Eso sí, la gente está fatigada, con dos años de pandemia, el precio de la gasolina y la inflación. Es muy difícil que así el aborto se vuelva un factor determinante como otros en las urnas.

¿Cómo queda el movimiento proaborto hoy?

Hay una voluntad que no existía hace algunos años de poner en el centro a líderes que no son blancos y voces y estrategias que no son las clásicas dentro del movimiento para lograr avances. Dentro del movimiento están todos de acuerdo en que la vía es a través de la justicia reproductiva, un término acuñado por las mujeres negras del sur, que explica que esto no es solo de elegir o no tener un aborto, sino tener primero la opción de hacerlo, porque muchísima gente lleva rato sin poder acceder a un aborto, pese a que estaba Roe vs. Wade. También es poder decidir cuándo y cómo formar familias. Así que cuando pasa algo como lo que ocurrió en Uvalde, Texas, ya no pensamos que eso es solo problema de las organizaciones que luchan contra las armas, sino que es un problema de todos por esa misma justicia reproductiva. Es una conversación integral.

Al leer la opinión del juez Clarence Thomas se puede ver que los republicanos no están conformes. Hay activistas radicales que buscan prohibir incluso el uso del condón. ¿Qué sigue?

Correcto. El siguiente paso que debe tomar el Congreso no es sobre cubrir el acceso al aborto, sino codificar el derecho a los anticonceptivos. Hay un caso que es Griswold vs. Connecticut, que establece que ningún estado puede prohibirles el acceso a anticonceptivos a las mujeres basado en su estatus marital. Los republicanos quieren que se revise. También hay estados como Oklahoma que quieren prohibir el aborto desde la concepción, por lo que se tiene en la mira el dispositivo intrauterino (DIU), que es un anticonceptivo que crea un ambiente hostil para la implantación de cigotos en el útero. A ciertas comunidades les parece que el DIU va en contra del potencial cigoto. Así que hay una avalancha récord de desafíos contra las libertades de la ciudadanía. Los republicanos van por los anticonceptivos. Y así como pasó con el aborto, vamos a tener un gran cambio en un futuro remoto, a no ser que el Congreso haga algo.

