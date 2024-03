Ratti pedirá a la Justicia anular papeleta de la coalición opositora de Venezuela

El empresario Luis Ratti pedirá anular la papeleta de la Mesa de Unidad Democrática, la coalición de la oposición. Foto: Agencia AFP

El empresario venezolano Luis Ratti, señalado de tener alianzas con el chavismo, dijo este viernes que solicitará ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela el veto de la papeleta de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), la coalición opositora que ahora tiene el nombre de Plataforma Unitaria Democrática (PUD), en las elecciones presidenciales. Aunque Ratti asegura que es antichavista, se ha enfrentado con la oposición tradicional varias veces.

“Eso no es un partido político. Estas elecciones tienen que ser plurales con las organizaciones políticas y que cada organización política legitimada, que cada organización política habilitada pueda postular sus candidatos que estén habilitados”, afirmó.

Su acción ocurre cuando el Consejo Nacional Electoral (CNE), presidido por Elvis Amoroso, quien fue el autor de las inhabilitaciones a la oposición cuando estaba en la Contraloría, revisa qué partidos pueden participar en las votaciones, que ocurrirán el 28 de julio. Según Ratti, irá también ante el CNE para presentar la solicitud de nulidad introducida en el TSJ.

Según el opositor, “el único partido y la única tarjeta habilitada de la Plataforma Unitaria es UNF ‘Un Nuevo Tiempo’”, pues, en sí misma, “la Mud no es un partido”.

Ratti anunció que él presentaría su candidatura bajo la papeleta de Vente Venezuela, el partido que dirige María Corina Machado, elegida en las primarias de la oposición con un apoyo arrasador. Aunque la candidata está inhabilitada, su equipo asegura que no se rendirá y sorteará todos los obstáculos para permitir su participación en las elecciones. Según una reciente encuesta de Meganálisis, en la que fueron entrevistados 1.010 ciudadanos venezolanos, el 72,3 % señala a Machado como la figura más confiable y creíble de la política y el 69,1 % declaró que votaría por ella en los comicios.

En las elecciones de 2018, la MUD fue inhabilitada por el TSJ y luego volvió a ser habilitada en junio de 2021, cuando ocurrieron las elecciones regionales. En sus primeros comicios, las elecciones legislativas del 2015, fue la boleta más votada en la historia de Venezuela.

Denuncias de la oposición al Consejo Nacional Electoral

Este viernes, la PUD denunció que el CNE no ha publicado el “atropellado cronograma” en la Gaceta Electoral. Según la coalición, el órgano no cumple con las fechas que él mismo ha dispuesto, pues la actividad llamada “decisión de estatus de las organizaciones con fines políticos validadas para postular” tuvo que haber sido realizada el pasado jueves, pero no ha ocurrido todavía.

ATENCION: En el atropellado cronograma electoral aprobado por el CNE y que aún no ha sido publicado en la Gaceta Electoral tal y como legalmente corresponde, crearon por primera vez de manera ilegal una actividad denominada “Decisión de estatus de las organizaciones con fines… — Unidad Venezuela (@unidadvenezuela) March 16, 2024

A eso se suma que el CNE no ha aprobado el instructivo para el operativo especial del Registro Electoral y no se ha formalizado las invitaciones a los observadores internacionales que tendrían que participar en las elecciones presidenciales.

El órgano no ha respondido a las denuncias y no ha publicado avances sobre el cronograma electoral. Sin embargo, se espera que continúen los preparativos para los comicios.

