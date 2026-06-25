Lula reconoce la victoria de De la Espriella tras las elecciones en Colombia

El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva asiste a una sesión de trabajo en el Hotel Royal durante la cumbre del G7 en Evian-les-Bains. Foto: EFE - YOAN VALAT

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El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, reconoció este jueves la victoria del ultraderechista Abelardo de la Espriella y elogió al pueblo colombiano por el proceso electoral.

“Felicito al pueblo colombiano por el proceso democrático y soberano, expresado por su voluntad en las urnas en la elección de su nuevo presidente Abelardo de la Espriella”, escribió en redes sociales, un día después de que el Consejo Nacional Electoral de Colombia confirmara el resultado.

Asimismo, Lula afirmó que la “amistad” entre Brasil y Colombia “trasciende ideologías” y que esta relación es “fundamental” para abordar desafíos comunes, como la preservación de la Amazonía, la reducción de la pobreza y el combate al crimen organizado.

“Que sigamos trabajando juntos en beneficio de nuestros pueblos”, dijo.

Lula, de línea progresista, es cercano al actual presidente colombiano, Gustavo Petro, cuyo aliado, el senador Iván Cepeda, perdió las elecciones del pasado domingo frente a De la Espriella.

Pese a la sucesión de resultados electorales recientes que inclinan la balanza de la región hacia la derecha, el mandatario brasileño acostumbra a adoptar una postura pragmática en sus relaciones con los gobernantes de países vecinos.

Brasil y Colombia comparten una frontera de 1.644 kilómetros en la región amazónica.

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