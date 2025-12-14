María Corina Machado apoya que EE. UU. incaute petróleo venezolano en el Caribe

La Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, llega al Grand Hotel tras su audiencia en el Palacio de Oslo. Foto: EFE - OLE BERG-RUSTEN

La líder opositora venezolana, María Corina Machado, Premio Nobel de la Paz 2025, manifestó su apoyo a la incautación de un petrolero frente a las costas de Venezuela por parte de Estados Unidos, durante una entrevista transmitida el domingo por la cadena estadounidense CBS.

“Apoyo totalmente la estrategia del presidente (de Estados Unidos Donald) Trump”, declaró en respuesta a una pregunta sobre eventuales nuevas confiscaciones de petroleros y un posible bloqueo económico a su país.

“Nosotros, el pueblo venezolano, le estamos muy agradecidos a él y a su administración”, añadió, calificando a Trump de “paladín de la libertad” para las Américas. Machado dio su entrevista en inglés.

El mandatario estadounidense anunció el miércoles que su país había incautado un petrolero frente a las costas de Venezuela, un hecho sin precedentes en la crisis entre Washington y Caracas, que lo denunció como un “acto de piratería internacional”.

Según Washington, el buque transportaba petróleo procedente de Venezuela e Irán y había sido sancionado por el Tesoro de Estados Unidos en 2022 por presuntos vínculos con el Cuerpo de los Guardianes de la Revolución iraní y Hezbolá.

Entrevistada por CBS desde Oslo, Machado declaró su deseo de que Estados Unidos, así como los países del Caribe, Latinoamérica y Europa, adopten un enfoque “legal” que “bloquee con mayor eficacia las actividades ilícitas del régimen de Nicolás Maduro”.

En extractos de esta entrevista transmitidos con anticipación el viernes, expresó su apoyo a una mayor “presión” sobre Maduro para que renuncie y prometió regresar a su país “lo antes posible”.

“Debemos aumentar el precio de aferrarse al poder por la fuerza”, afirmó la líder opositora, y agregó que, en algún momento, este precio será tan alto para Maduro que “el régimen colapsará” y el país podrá “avanzar hacia una transición negociada”.

Cuando se le preguntó si apoyaba una posible intervención militar estadounidense para derrocar al líder venezolano, respondió: “Agradecería que se aumentara la presión para que Maduro entienda que debe irse, que ha llegado su hora”.

Tras afirmar que desconocía cualquier posible plan estadounidense, enfatizó que no se trataba de un cambio de régimen convencional, dado que ya se habían celebrado elecciones en Venezuela.

Maduro inició un tercer mandato de seis años tras las elecciones presidenciales del año pasado, que la oposición denuncia como fraudulentas. Muchos países de la región, incluyendo Estados Unidos, consideran ilegítimo su gobierno.

