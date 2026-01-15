María Corina Machado dice que le entregó la medalla del Nobel de Paz a Donald Trump

FOTODELDÍA - AME5533. WASHINGTON (ESTADOS UNIDOS), 15/01/2026.- La líder opositora venezolana y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, llega a la Casa Blanca este jueves, en Washington (EE.UU.). Machado llegó para un almuerzo con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, menos de dos semanas después de la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses. EFE/Lenin Nolly Foto: EFE - Lenin Nolly

Tras culminar la reunión entre Donald Trump y María Corina Machado en Washington, la opositora venezolana y ganadora del Premio Nobel de Paz 2025 reveló ante la prensa y los seguidores que la esperaban que le entregó al expresidente la medalla que le fue otorgada en Oslo hace poco más de un mes.

Según los detalles conocidos, María Corina entró sola al almuerzo con el mandatario estadounidense y después se trasladó al Capitolio, sede del Congreso estadounidense, en donde sostuvo más reuniones políticas.

En las primeras declaraciones de la opositora, afirmó que le había presentado la medalla haciendo referencia a un episodio de la época independentista de Venezuela, en la que el general francés Gilbert du Motier, marqués de La Fayette, le entregó en 1826 a Simón Bolívar una medalla de oro enviada por el presidente de Estados Unidos, George Washington. Según sus palabras, le devolvió el gesto.

