Madre de Biden, ‘antibritánica’, se negó a dormir en cama usada por Isabel II

Aunque los hechos en cuestión pasaron hace mucho tiempo, una confesión del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, llegó recientemente a los titulares: su madre, Catherine Eugenia “Jean” Finnegan, de origen irlandés, tenía una fuerte animosidad en contra de los ingleses, y ese sentimiento la llevó incluso a dormir en el piso de un hotel con tal de no pasar la noche en una cama que, según le dijeron, había sido usada por la reina Isabel II.

Así habría ocurrido durante una visita de Finnegan al Reino Unido, sobre la que Biden, cuando aún era vicepresidente de Estados Unidos, durante la administración de Barack Obama, le contó a la comediante Georgia Pritchett. Pritchett, de origen inglés, visitó la Casa Blanca mientras escribía para un programa de televisión llamado Veep, pues la idea era que Biden participara.

El encuentro entre la escritora y el entonces vicepresidente se dio luego de una visita de él a Ucrania, asunto que por un momento fue tema de conversación entre los dos. Luego de ser aconsejado a cambiar de tema, Biden, tras notar el acento inglés de la comediante, puso sobre la mesa el “odio” —en palabras de Pritchett— que la señora Finnegan sentía por los ingleses. Vaya manera de cambiar de tema...

Fue entonces que salió la anécdota de la cama. “Admiro a cualquier persona cuyos principios se interpongan entre ella y una cómoda cama”, escribió Pritchett en su autobiografía My Mess Is A Bit Of A Life, publicada en junio del año pasado y reseñada el miércoles de esta semana en The New European por Alastair Campbell, quien fue secretario de prensa de Tony Blair. Desde ahí llamó la atención de medios como The Guardian.

La madre de Biden murió en 2010, y, como recuerda The Guardian, es ampliamente conocida la influencia que ella tuvo en el hoy presidente de Estados Unidos, por ejemplo, con el legado de la fe católica, un punto central en el conflicto armado norirlandés.

El medio británico no dejó de resaltar momentos en los que Biden ha manifestado su fuerte identidad irlandesa, como cuando recién nominado como candidato demócrata fue abordado por un periodista de la cadena británica BBC para que diera “algunas palabras”. “¿La BBC? Soy irlandés”, le respondió Biden sonriendo, recordó The Guardian.

