Maduro y Leyva se reunieron para preparar cumbre sobre Venezuela

El canciller colombiano, Álvaro Leyva, y Nicolás Maduro se reunieron este 16 de abril. Foto: @CancilleriaCol

La Cancillería informó que Álvaro Leyva y Nicolás Maduro se reunieron este domingo para preparar la conferencia que convocó Gustavo Petro sobre el proceso político venezolano.

En la cumbre, que se realizará en Bogotá el 25 de abril, participarán unos 15 países. El objetivo es hablar del reinicio del diálogo en México entre el Gobierno venezolano y partidos de la oposición.

Hace unos días el canciller colombiano explicó que la conferencia sobre Venezuela se enmarca en el plan de “paz total” de Petro, una idea que, subrayó, va más allá de las fronteras del país.

Estados Unidos, Canadá y varios Estados latinoamericanos y europeos, además de la Unión Europea, están en la lista. Hasta ahora se había dado a entender que las partes venezolanas no asistirían; sin embargo, la reunión de este domingo es un buen indicio.

Todavía no hay detalles sobre quién podría ser el delegado de Venezuela, pero en el pasado Leyva descartó la asistencia de Maduro. “Él no lo ha pensado (venir a Colombia a la conferencia), no sé eventualmente qué pueda suceder, cada día trae, desde luego, su afán, pero en este momento no”, dijo a principios de este mes.

De todas formas, el canciller señaló en su momento que en las conversaciones que han tenido Gustavo Petro y Maduro, el mandatario venezolano se ha mostrado de acuerdo en que la crisis que vive Venezuela debe tener una salida democrática.

