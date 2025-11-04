Mamdani derrota a Cuomo, el favorito de Trump, y es nuevo alcalde de Nueva York

El candidato demócrata a la alcaldía de la ciudad de Nueva York Zohran Mamdani Foto: EFE - SARAH YENESEL

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La ciudad de Nueva York eligió este martes a su nuevo alcalde, según las últimas proyecciones, con el izquierdista musulmán Zohran Mamdani imponiéndose en la más seguida de las contiendas locales de esta jornada en Estados Unidos, devenidas en una prueba electoral crucial para el presidente Donald Trump.

Fue, además, la elección a la alcaldía de esa ciudad con mayor participación en al menos 30 años

Mamdani, un legislador estatal de 34 años, dominó las primeras planas y la intención de voto en la Gran Manzana. Trump lo tildó de “comunista” y amenazó con retener fondos federales a la ciudad si ganaba.

“¡Cualquier judío que vote por Zohran Mamdani (...) es un estúpido!”, escribió el martes el presidente en su plataforma Truth Social, tras afirmar que Mamdani “odiaba a los judíos”.

Atacado con frecuencia por sus declaraciones muy duras con respecto a la política israelí, Mamdani adoptó, no obstante, una postura muy firme contra el antisemitismo durante su campaña.

Nacido en Uganda en una familia de origen indio y naturalizado estadounidense, Mamdani se autodenominó socialista e hizo campaña prometiendo reducir los costos de vida para los neoyorquinos de a pie.

“Estamos a punto de hacer historia (...) de decir adiós a la política del pasado”, declaró Mamdani tras votar en Queens acompañado de su esposa, la ilustradora Rama Duwaji.

Las encuestas le daban ventaja al sorprendente ganador de las primarias demócratas del pasado junio. En el último sondeo de AtlasIntel, lideraba por siete puntos con un 41 % de la intención de voto.

Su principal oponente fue Andrew Cuomo, el exgobernador del estado de 67 años. Cuomo, que se presentó como independiente tras perder las primarias, recibió un claro respaldo de Trump.

Tercero en intención de voto estuvo el republicano Curtis Sliwa, de 71 años y fundador del grupo de vigilantes Guardian Angels. Sliwa se negó a retirarse en favor de Cuomo, cuyas posturas a favor de las empresas y de la ley eran similares a las suyas.

Más victorias demócratas

La candidata demócrata Abigail Spanberger se convertirá en la primera mujer gobernadora de Virginia y pondrá fin a cuatro años de gobierno republicano en el competitivo estado, según las proyecciones de NBC, CNN y Fox.

Los votantes de Virginia eligieron el martes como gobernadora a Abigail Spanberger, quien se convertirá en la primera mujer en gobernar el estado con un 55% de los votos superando por más de un 10% a su principal contrincante, la republicana Winsome Earle-Sears, según el resultado provisional con más del 40 % escrutado.

Spanberger, quien es excongresista demócrata y exagente de la CIA, selló una victoria histórica debido a que es la primera vez que una candidata que no pertenece al partido del presidente en turno logra imponerse en Virginia.

En Nueva Jersey, Mikie Sherrill fue elegida gobernadora tras imponerse al republicano Jack Ciattarelli, según las proyecciones de las grandes cadenas de televisión, en una elección marcada por el intento de Donald Trump de replicar su mejora de los resultados de las presidenciales de 2024.

Sherrill, excongresista por y piloto naval, obtuvo alrededor del 58 % de los votos frente al 42 % de Ciattarelli con el 65 % escrutado y asumirá el cargo en enero de 2026, en sustitución del también demócrata Phil Murphy.

Su campaña se centró en criticar la afinidad de su oponente con Trump, mientras el Partido Demócrata buscaba consolidar su control en el estado.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí al plan superprémium de El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com