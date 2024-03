Manifestantes de Ayotzinapa derribaron la puerta del Palacio Presidencial en México

Jóvenes mexicanos que protestaban por la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, ocurrida hace 10 años, rompieron este miércoles una de las puertas principales del Palacio Nacional, mientras el presidente, Andrés Manuel López Obrador, realizaba su conferencia matutina. Foto: EFE - Madla Hartz

Decenas de personas que se manifestaban por la tragedia de Ayotzinapa derribaron este miércoles una de las puertas del Palacio Nacional mexicano, durante la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien denunció un “plan de provocación”.

Imágenes difundidas por la cadena Milenio muestran cómo el vehículo impactó contra uno de los tres accesos, por el que luego entraron un puñado de manifestantes encapuchados y aparentemente algunos familiares de los 43 estudiantes de la escuela normal de Ayotzinapa, desaparecidos en 2014.

Los jóvenes desaparecieron entre el 26 y el 27 de septiembre de dicho año, en la ciudad de Iguala, en el estado de Guerrero, uno de los más violentos del país, debido a enfrentamientos entre carteles del narcotráfico. Casi 10 años después, el caso conmociona aún al país.

“Es un movimiento en contra de nosotros (...). Es un plan de provocación clarísimo”, dijo el presidente López Obrador, al ser interrogado por periodistas sobre lo que estaba sucediendo al exterior del recinto. “Quisieran que respondiéramos de manera violenta, pero no lo vamos a hacer, no somos represores (...). Se va a arreglar la puerta y no hay problema”, añadió poco antes de concluir su conferencia.

Las imágenes de televisión mostraron a un puñado de guardias equipados únicamente con escudos, enfrentando a jóvenes encapuchados dentro del Palacio Nacional. Al verse superados, los guardias recurrieron a los extinguidores de incendios y los activaron en dirección de los manifestantes, según medios locales. Las puertas del Palacio Nacional, construido durante la época de la colonia española, han sido blanco en otras protestas, pero esta es la primera vez en años recientes que logran derribarla.

Cadena de protestas en México por la desaparición de los estudiantes en 2014

Los familiares de los jóvenes desaparecidos, acompañados de su abogado, activistas, estudiantes y simpatizantes, han realizado distintas movilizaciones en Ciudad de México y en el estado de Guerrero, donde se ubica la escuela normal de Ayotzinapa.

Han mantenido, además, un plantón en Zócalo (plaza central), justo al frente del Palacio Nacional, para exigir ser recibidos por López Obrador. “Los va a atender el subsecretario” de Gobernación (Interior), dijo el miércoles el mandatario, al denunciar que los abogados y activistas que acompañan a los padres “buscan fines políticos”.

México celebra elecciones presidenciales el 2 de junio y la favorita, Claudia Sheinbaum, es la heredera política de López Obrador. La primera versión oficial del gobierno anterior apuntaba a que los estudiantes fueron detenidos por policías de Iguala, en colusión con el cartel Guerreros Unidos, quien los habría asesinado para luego desaparecer sus cuerpos. López Obrador se ha comprometido a revisar en profundidad las investigaciones y a encontrar a los jóvenes.

Una comisión gubernamental estableció el año pasado que el Ejército mexicano estuvo al tanto del secuestro y desaparición de los 43 estudiantes. En agosto, expertos independientes internacionales (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que investigaron también la desaparición de los 43 menores, concluyeron sus trabajos y le reprocharon al Estado mexicano la responsabilidad en el crimen por su insistencia en ocultar información.

